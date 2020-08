Pieczony kurczak z czosnkiem

Złoty, chrupiący i aromatyczny, a przy tym łatwy w przygotowaniu kurczak to sprawdzony pomysł na wyjątkowy obiad. Przygotuj go według naszego przepisu, a mięso będzie smaczne jak nigdy.

Zdjęcie Soczysty kurczak pieczony w całości z czosnkiem /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 100 min Składniki dla: 6 porcji Składniki 1 średni kurczak (ok. 1,2 kg)

5 ząbków czosnku

7 dag masła

1 łyżeczka mielonej słodkiej papryki

2 łyżki posiekanej natki

sól

pieprz

Sposób przygotowania:

1. Czosnek przeciśnij przez praskę, rozetrzyj z łyżką soli, 5 dag miękkiego masła, papryką i pieprzem do smaku. Dodaj posiekaną drobno natkę. Ostrym nożem pooddzielaj skórę od tuszki, włóż pod nią przygotowaną mieszankę.



2. Tuszkę włóż do naczynia żaroodpornego. By kurczak zachował kształt, zwiąż mu nóżki. Wierzch tuszki natrzyj solą oraz pieprzem. Naczynie wstaw do piekarnika. Piecz ok. 90 min w 190°C. Pod koniec pieczenia obłóż wiórkami pozostałego masła.