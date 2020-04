Piękny deser

Deser cieszy oczy, bo prezentuje się rewelacyjnie, jeszcze lepiej smakuje, orzeźwia, a co ważne, wcale nie jest skomplikowany w przygotowaniu.

Przysmak będzie wspaniałą dekoracją stołu

Składniki 3 galaretki pomarańczowe

2 banany

1 pomarańcza

2 mandarynki

3 jabłka

4 szklanki wrzątku

1. Galaretki rozpuszczamy we wrzątku. Odstawiamy do stężenia.



2. Owoce obieramy i kroimy w plasterki (pomarańcza, mandarynki, banany) i w kostkę (jabłka).



3. Keksówkę wykładamy folią spożywczą, na jej dno wylewamy 1/5 tężejącej galaretki. Na niej wykładamy połowę owoców, zalewamy połową ilości pozostałej galaretki. Wykładamy pozostałe owoce i zalewamy galaretką. Odstawiamy całość do przestygnięcia.



4. Przestudzony deser chłodzimy w lodówce, najlepiej całą noc.