Lekka, prosta i szybka w przygotowaniu potrawa kuchni orientalnej może być samodzielnym posiłkiem lub dodatkiem do drugiego dania obiadowego. Można je dodatkowo wzbogacać, uzupełniając o kolejne dodatki.

Wbrew pozorom, można się najeść lekkim daniem

Składniki 1 torebka ryżu

1/2 szklanki zielonego groszku mrożonego

1 marchewka

1 łyżeczka kurkumy

sól, pieprz

natka pietruszki

1 ząbek czosnku

olej roślinny lub oliwa

Ryż gotujemy według przepisu na opakowaniu, dodając do wody łyżeczkę kurkumy. Obieramy i myjemy marchewkę, kroimy ją w kosteczkę, czosnek rozdrabniamy. W garnku (lub na głębszej patelni)rozgrzewamy tłuszcz, smażymy kilka minut marchewkę i czosnek, dodajemy ryż, podsmażamy wszystko razem.



Całość zalewamy dwiema szklankami wody i gotujemy ok. 25 min., co jakiś czas mieszając, dodajemy przyprawy.



Groszek mrożony zalewamy wrzątkiem (można przelać przez sito), przecedzony dodajemy do ryżu z warzywami, mieszamy, dokładamy natkę pietruszki, mieszamy, w razie potrzeby doprawiamy.