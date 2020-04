Lista wybornych potraw, z jakich słyną kuchnie rosyjska i ukraińska, zachwyca swą długością. Polscy smakosze wysoko cenią smakołyki, których receptury powstawały za wschodnią granicą. Prezentujemy przykładowe zestawy obiadowe niczym prosto ze stołów naszych geograficznych sąsiadów.

Zdjęcie Solanka zachwyca nie tylko smakiem, ale i wyglądem - pięknie prezentuje się na stole /123RF/PICSEL

Solanka

Zupa solanka uchodzi za tradycyjne danie kuchni rosyjskiej, ale jest też obecna na ukraińskich i białoruskich stołach. Warto spróbować jej wyrazistego, słono-kwaśnego smaku, według naszego przepisu (uwzględniającego oliwki i cienkie kabanosy) - w wersji nieco unowocześnionej.

Składniki 1 laska kiełbasy myśliwskiej

100 g wędzonego boczku

1/2 op. cienkich kabanosków drobiowych

biała część pora

1/2 selera

1-2 marchewki

1 pietruszka

1 cebula

1-2 ząbki czosnku

4 kiszone ogórki

1 cytryna

2-3 łyżki przecieru pomidorowego

1-2 łyżki masła

sól, pieprz

2-3 ziarenka ziela angielskiego

2 listki laurowe

gęsta śmietana

opcjonalnie: czarne oliwki i zielenina do dekoracji

1. Kiełbasę kroimy w plasterki, boczek w kostkę, a kabanoski w cienkie paseczki. Podsmażamy krótko na suchej patelni.



2. Dodajemy masło, cebulę pokrojoną w drobną kostkę, smażymy wszystko razem kilka minut, aż cebula się zeszkli.



3. Obieramy, myjemy i rozdrabniany warzywa (marchewki, pietruszka, por, seler i kroimy drobno), dodajemy do garnka z pozostałymi składnikami, smażymy kolejne kilka minut.



4. Do zawartości garnka dodajemy pokrojone drobno kiszone ogórki, rozdrobnione ząbki czosnku, liście laurowe i ziarenka ziela angielskiego. Zalewamy całość dwoma litrami wody, dodajemy koncentrat, mieszamy, gotujemy aż warzywa będą miękkie. Pod koniec gotowania dodajemy sól i pieprz, ewentualnie odrobinę soku z cytryny.



5. Na talerzu dodajemy oliwki, plasterki cytryny, dekorujemy zupę kleksami śmietany i ulubioną zieleniną.



Młynci

Młynci to tradycyjne ukraińskie naleśniki. Można przygotowywać je na kilka sposobów, różnią się też nadzieniem. Najpopularniejszy wariant to mięso mielone, cebula i ziemniaki.



Zdjęcie Tradycyjnie smaży się je na głębokim tłuszczu / 123RF/PICSEL

Ciasto naleśnikowe:





Składniki 2 szklanki mąki pszennej

1 szklanka wody

2 łyżki oleju

2 jajka

szczypta soli

Farsz:





Składniki 1 cebula

1 jajko

400 g ziemniaków

300 g gotowanej wołowiny

2 łyżki musztardy

olej

sól, pieprz

1. Przesiewamy mąkę do miski. Wodę łączymy z mlekiem.



2. Dodajemy do mąki wodę z mlekiem, jajka i dwie łyżki oleju, mieszamy do uzyskania pożądanej konsystencji ciasta



3. Smażymy naleśniki (najlepiej już bez dodatku tłuszczu na zwykłej patelni).



4. Przygotowujemy farsz: ziemniaki obieramy, myjemy i gotujemy w osolonym wrzątku do miękkości. Już ugotowane mielimy z mięsem, dodajemy pokrojoną w drobną kostkę i podsmażoną cebulkę, musztardę, doprawiamy. Łączymy wszystkie składniki.

5. Naleśniki wypełniamy farszem, składamy w trójkąty, smarujemy rozkłóconym jajkiem i podsmażamy na oleju.

Zupa kapuściana

Treściwe, wieloskładnikowe zupy warzywne są bardzo sycące, rozgrzewają i dostarczają witamin. Dodatek kiełbasiany można w razie potrzeby zastąpić nawet parówkami, klasycznymi lub np. serowymi. Zupa będzie równie smaczna.



Zdjęcie Charakterystyczny kwaskowaty smak wspaniale komponuje się z dodatkami mięsnymi / 123RF/PICSEL

Składniki tacka włoszczyzny

2 udka kurczaka

2-3 parówki lub 1 laska kiełbasy, np. myśliwskiej

300 g kiszonej kapusty

3-4 ziemniaki

nać pietruszki

3-4 łyżki koncentratu pomidorowego

2 listki laurowe

2 ziarenka ziela angielskiego

szczypta cukru

sól, pieprz

majeranek, tymianek

1. Włoszczyznę z tacki obieramy, oczyszczamy i umieszczamy w garnku razem z oczyszczonymi udkami, zielem angielskim i listkami laurowymi. Zalewamy 2,5 l wody. Po ok. 10 minutach dodajemy obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki, solimy całość i gotujemy pod przykryciem.



2. Szatkujemy kapustę, kroimy parówki. Dodajemy do zupy, gdy mięso z udek będzie ugotowane, a warzywa miękkie. Rozprowadzamy w zupie trzy-cztery łyżki koncentratu, doprawiamy całość, mieszamy. Gotujemy jeszcze ok. 10 minut. Przed podaniem posypujemy zupę natką. Możemy oddzielić mięso od kości i wyłożyć mięsne kawałki na talerze.



Naleśniki z "ruskim" farszem

Dobrze znany farsz nie trafia tym razem do pierogów, a do wnętrza naleśników. Nawiasem mówiąc, charakterystyczne pierogi pochodzą z kuchni ukraińskiej, skąd po pewnym czasie trafiły do rosyjskiej, z którą są kojarzone do dziś.



Zdjęcie Dobrze przyprawione przypadną do gustu miłośnikom wyrazistych smaków / 123RF/PICSEL

Składniki 1 i 1/2 szklanki mąki pszennej (niecałe 250 g)

1/2 szklanki mleka 3,2 proc.

1/2 szklanki wody

1 jajko

1 łyżka oleju

2 łyżki masła

1 duża cebula

0,5 kg ziemniaków

1 kostka twarogu

sól, pieprz

1. Mąkę, jajko, olej i sól łączymy w misce, stopniowo, niewielkimi strużkami wlewamy mleko i wodę. Mieszamy wszystko razem, aż powstanie gładka masa. Można też wszystko zmiksować. Powstałe ciasto odstawiamy na ok. 15 minut.



2. Smażymy partiami na patelni naleśnikowej z obu stron (zwykłą patelnię lekko natłuszczamy).



3. Szykujemy farsz: gotujemy ziemniaki w osolonej wodzie do miękkości. Odcedzamy, studzimy, ubijamy lub przepuszczamy przez praskę do ziemniaków. Cebulę kroimy w drobną kosteczkę, podsmażamy, aż się zeszkli. Twaróg (można go wcześniej zmielić) rozgniatamy widelcem. W misce łączymy ugotowane ziemniaki z podsmażonymi kawałkami cebuli i twarogiem, doprawiamy solą i pieprzem, mieszamy.



4. Powstałym farszem wypełniamy naleśniki, składamy je w trójkąty lub zwijamy w rulony. Lekko podsmażamy na patelni przed podaniem.