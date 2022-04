Przepis na ciasto czekoladowe

Ciasta czekoladowe smakują niemal każdemu. Można je przygotowywać na różne sposoby, bo czekolada idealnie łączy się z innymi dodatkami.

Oto przepis na klasyczne ciasto czekoladowe, które nie tylko pysznie smakuje, ale także rozpływa się w ustach. Jego przygotowanie jest niezwykle proste i nie wymaga dużej ilości składników.

Składniki 1 jajko

pół szklanki cukru

1/4 szklanki mleka

1/4 szklanki oleju

1 szklanka mąki

2 łyżki kakao

1 łyżka mleka w proszku

1 łyżka kawy rozpuszczalnej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

Jak przygotować ciasto czekoladowe?

By przygotować to proste ciasto czekoladowe, najpierw do miski wbijamy jajko i dodajemy cukier. Następnie ubijamy składniki na puszystą masę, później dodajemy mleko i jeszcze przez chwilę ubijamy.

Do drugiej miski wsypujemy mąkę, proszek do pieczenia, kakao, mleko w proszku oraz kawę rozpuszczalną. Składniki dokładnie ze sobą mieszamy i następnie przesypujemy do masy z mleka i jajek. Wszystko to należy dokładnie i delikatnie wymieszać. Najlepiej w tym celu wykorzystać drewnianą łyżkę. Tak przygotowaną masę przelewamy do wyłożonej papierem do pieczenia tortownicy. Ciasto czekoladowe należy piec przez mniej więcej 15-20 minut w 180°C.

