Słodkości dla dbających o linię. Dozwolone nawet na diecie!

Kiedy próbujesz zrzucić zbędne kilogramy, deser wydaje się być pierwszą pozycją w menu, z której lepiej zrezygnować. Wcale nie musi tak być. Oto słodkości, które możesz jeść bez wyrzutów sumienia. Byle z umiarem!

Ananasy pod kokosową kruszonką

Czas przyrządzenia: ok. 45 min Składniki dla: 5 porcji Składniki 1 świeży dojrzały ananas

4 łyżki wiórków kokosowych

2 łyżki wody

1 łyżka sezamu

1 łyżka płatków migdałowych

1 łyżka oleju kokosowego

2 łyżeczki brązowego cukru

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej

1 łyżeczka soku z cytryny

szczypta soli

tłuszcz do posmarowania formy do zapiekania

Sposób przygotowania:

1. Ananas obierz, wytnij twardy środek. Miąższ pokrój na kawałki. Żaroodporną formę posmaruj tłuszczem. Na spodzie rozłóż równomiernie kawałeczki ananasa.



2. Wymieszaj wiórki kokosowe z wodą, sezamem i płatkami migdałowymi. Dodaj olej kokosowy, sól, brązowy cukier i mąkę ziemniaczaną. Wlej sok z cytryny.



3. Składniki w miseczce rozcieraj palcami, aż masa zacznie zbijać się w grudki. Posyp nimi ananas. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 st. Piecz 30 minut, aż wierzch ładnie się zrumieni. Podawaj od razu po wyjęciu z piekarnika.

Wersja light

Jeśli chcesz zmniejszyć kaloryczność deseru, zrezygnuj z kruszonki i upiecz ananas bez dodatków. Zawiera on bromelinę, która przyśpiesza przemianę materii, a tym samym odchudzanie.

Przed podaniem polej go jogurtem naturalnym wymieszanym z 1 łyżką sezamu, 2 łyżkami wiórków kokosowych i 2 łyżkami płatków migdałowych. 4Jogurt to źródło białka, które jest bardzo ważne w odchudzaniu.

Wersja bogata w wapń

Wapń to ważny składnik w naszej diecie. Jest on odpowiedzialny za mocne kości i zęby. Sezam dostarcza go 40 razy więcej niż kokos. Dlatego zamień ich proporcje, dodaj 4 łyżki sezamu i tylko 1 łyżkę wiórków.



Niedostateczna ilość wapnia przyczynia się do demineralizacji kości, powodując ich zmiękczenie deformację oraz zwiększa ryzyko osteoporozy.