Ogórki kroimy w drobną kostkę i aplikujemy je na żółtka. To samo robimy z rzodkiewką, która ląduje na ogórkach.

Do miseczki przekładamy majonez, jogurt, chrzan, sok z cytryny, sól i pieprz.

Całość dokładnie mieszamy, by powstał sos. Przygotowanym sosem polewamy sałatkę i rozprowadzamy go na wierzchu łyżką, by zakryć wierzch sałatki. Gotowe!