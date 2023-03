Przepyszna sałatka Ewy Wachowicz na Wielkanoc. Przygotujesz ją w 10 minut!

W Święta Wielkanocne poza tradycyjnymi potrawami jak jajka, żurek, barszcz biały czy dania mięsne, nie może zabraknąć również sałatek. Poza klasyczną jarzynową warto też spróbować innych, równie smacznych, a bardzo prostych w przygotowaniu. Oto jaką proponuje jedna z najbardziej znanych w Polsce kucharek - Ewa Wachowicz. Sałatka, którą poleca zrobić na Wielkanoc, z pewnością posmakuje całej rodzinie oraz gościom. Jak ją wykonać?

Sałatka na Wielkanoc z przepisu Ewy Wachowicz. Genialna w smaku i banalna w przygotowaniu

Ewy Wachowicz na Wielkanoc proponuje wykonać prostą, warzywną sałatkę warstwową. Dziennikarka radzi, aby do jej przygotowania użyć najlepszej jakości produktów, nabytych u sprawdzonych dostawców. Dzięki temu jej smak będzie jeszcze lepszy i z pewnością wszystkim posmakuje. Oto co będzie potrzebne do jej przygotowania.

Składniki kapusta pekińska - 1/2 główki

2 pomidory

Cebula - 1 sztuka

Ogórek świeży - 1 sztuka

szczypiorek - 1 sztuka

3 jajka,

3-4 łyżki majonezu

200 g sera żółtego

sól, pieprz do smaku

Jak przygotować wielkanocną sałatkę Ewy Wachowicz?

Aby przygotować błyskawiczną sałatkę warzywną przepisu Ewy Wachowicz należy:

Jajka ugotować na twardo, obrać.

Ser żółty zetrzeć na tarce.

Kapustę pekińską poszatkować.

Pomidory i ogórka pokroić w niewielką kostkę.

Cebulę posiekać drobno.

Warzywa układamy warstwowo w szklanej misce, zaczynamy od kapusty pekińskiej.

Na warstwach z warzyw posypać szczypiorek.

Jajka pokroić w kostkę i ułożyć na wierzchu.

Następnie polać warstwą majonezu i doprawić do smaku.

Na samym końcu posypać startym żółtym serem.

