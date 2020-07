Truskawkowe słodkości bez cukru

Korzystajmy, póki jest sezon na truskawki. Ciasto z tymi owocami są wyjątkowo smaczne!

Zdjęcie Torcik kakaowy /123RF/PICSEL

Kakaowy torcik

Składniki 1/2 szkl. mąki

1/2 szkl. erytrolu

2 jajka

1 łyżka oleju

2 łyżki kakao Składniki 20 dag truskawek

50 dag waniliowego serka homogenizowanego

2 szkl. ubitej śmietany kremówki q1/2 szkl. miodu

1/2 cytryny

3 łyżki likieru cytrynowego

4 łyżeczki żelatyny Składniki - dekoracja truskawki qbita śmietana

ew. marcepanowe ozdoby

Sposób przygotowania

1. Ciasto: jajka rozbij, oddziel żółtka od białek. Białka ubij, dosypując erytrol. Zmiksuj z olejem i żółtkami. Wmieszaj mąkę z kakao. Przelej do tortownicy wyłożonej pergaminem. Piecz 25 minut w 180 st.



2. Truskawki do kremu umyj, oczyść, pokrój. Ciasto ostudź, przetnij na dwa placki. Z wierzchniego zetnij górną warstwę i pokrusz ją. Okruszki upraż na suchej patelni, by były chrupiące.



3. Krem: z cytryny wyciśnij sok i zetrzyj skórkę. Żelatynę rozpuść w 4 łyżkach wrzątku. Serek zmiksuj z miodem. Połącz ze śmietaną, żelatyną, sokiem, skórką, likierem i owocami.



4. W tortownicy ułóż blat. Przykryj kremem i drugim blatem. Schłodź. Torcik posmaruj bitą śmietaną. Boki posyp okruszkami. Udekoruj truskawkami, bitą śmietaną i ew. ozdobami.