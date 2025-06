Osteopenia to choroba, która charakteryzuje się zmniejszoną gęstością kości - masa kostna zmniejsza się średnio o 2 proc. w stosunku do normy. Może to być zapowiedź osteoporozy i poważnych problemów z układem kostnym. Jednym z największych czynników ryzyka osteopenii jest niedobór estrogenów u kobiet spowodowany menopauzą. Najbardziej narażone są kobiety, które wcześnie przeszły menopauzę, oraz te, które uprawiały zawodowy sport. Osteopenia nazywana jest też zespołem atletki - sportsmenki ze względu na intensywny wysiłek fizyczny zmagają się z zaburzeniami miesiączkowania i odżywiania. W efekcie są bardziej narażone na wahania hormonalne. Tymczasem to prawidłowy poziom estrogenów ma kluczowy wpływ na metabolizm kostny i ochronę kości.