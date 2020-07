Truskawkowe wypieki

Korzystaj, póki jeszcze jest sezon na truskawki. Ciasta z tymi owocami są wyjątkowe!

Zdjęcie Ciasto z truskawkami /123RF/PICSEL

Placek orzechowy

Składniki dla: 10 porcji Składniki 40 dag umytych i oczyszczonych z szypułek truskawek

6 jajek

1 szkl. mąki pszennej

1/2 szkl. mąki ziemniaczanej

3/4 szkl. ksylitolu

4 łyżki zmielonych orzechów laskowych

3 łyżki oleju kokosowego

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta sody oczyszczonej

sól

masło i bułka tarta do foremki

Sposób przygotowania

1. Oba rodzaje mąki wymieszaj z proszkiem do pieczenia, sodą oczyszczoną i szczyptą soli. Składniki przesiej przez sitko, domieszaj orzechy. Jajka rozbij, oddziel żółtka od białek. Olej stop na bardzo małym ogniu i odstaw do wystudzenia. Piekarnik rozgrzej do 175 st. Prostokątną formę wysmaruj masłem i oprósz bułką tartą.



2. Żółtka utrzyj z ksylitolem na jasny puszysty krem. Dodaj przesiane mąki z orzechami i ostudzony, ale wciąż płynny olej kokosowy. Miksuj, aż składniki dokładnie się połączą. Białka ubij ze szczyptą soli na sztywną pianę. Delikatnie, najlepiej za pomocą drewnianej lub plastikowej łyżki, wmieszaj pianę do masy jajecznej. 3 Ciasto przelej do formy. Poukładaj truskawki, lekko wciskając je do masy. Foremkę wstaw do rozgrzanego piekarnika i piecz ok. 45 minut, do tzw. suchego patyczka.