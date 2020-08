Trwa sezon na bakłażany. Oto cztery przepisy na pyszne dania z tego warzywa

Bakłażan to wciąż niedoceniane u nas warzywo. Niesłusznie, bo zawiera mnóstwo cennych, zwłaszcza dla kobiet składników. Po odpowiednim przygotowaniu, które wydobędzie jego walory smakowe i zdrowotne, bakłażan zachwyci największych smakoszy. Oto cztery sposoby, na potwierdzenie tej tezy.

Zdjęcie Baba ghanoush - potrawa z bakłażana /123RF/PICSEL

Botaniczną nazwą tego warzywa jest psianka podłużna, inne to oberżyna, gruszka miłosna i jajko krzewiaste, ale najbardziej popularna z nich to po prostu bakłażan. Wywodzi się z tej samej grupy roślin co ziemniaki, pomidory czy papryka. Początkowo był uprawiany i wykorzystywany w Egipcie, Indiach i Afryce, z czasem przyjął się również w Europie. I bardzo słusznie, bo to wartościowe i smaczne warzywo. Trzeba tylko wiedzieć, jak je przygotować.

Bakłażan jest źródłem cennych witamin z grupy B, witaminy C i K. Zawiera dużo błonnika i jest bogaty w antyoksydanty. Wszystkie te substancje są niezwykle cenne zwłaszcza dla kobiet - wpływają nie tylko na usprawnienie trawienia, ale również poprawiają stan skóry. Mimo że bakłażan nie ma dużo kalorii (w 100 gramach - tylko 25 kcal), to jest produktem ciężkostrawnym, może też powodować wzdęcia i gazy.

Surowy bakłażan jest niesmaczny i gorzki - dlatego zanim go usmażymy, zgrillujemy czy upieczemy, najlepiej pokroić go w plastry, posolić i odstawić na kilka minut. Sól wyciągnie gorycz wraz z wodą. Kiedy na powierzchni warzywa pojawią się krople, wystarczy go opłukać lub wytrzeć papierowym ręcznikiem. A potem przystąpić do tworzenia z niego wyśmienitych dań.

Baba ghanoush

Prawdopodobnie najpopularniejszą na świecie potrawą z bakłażana jest baba ghanoush, czyli pasta wywodząca się z kuchni Bliskiego Wschodu. Serwuje się ją na zimno jako dodatek do pity, warzyw lub mięs. Sekretem pysznej baba ghanoush jest sposób przygotowania bakłażana, którego należałoby opalić nad ogniem albo uwędzić. Jeśli nie możemy tego zrobić, można upiec go w piekarniku z opcją grillowania. Potrzebny będzie jeden bakłażan, łyżka pasty sezamowej tahini, łyżka soku z cytryny, łyżeczka oliwy, ząbek czosnku, posiekana natka pietruszki oraz sól i pieprz do smaku. Opcjonalnie możemy dodać kmin rzymski i wędzoną paprykę.

Bakłażana kroimy wzdłuż na pół, solimy i skrapiamy oliwą. Umieszczamy w piekarniku z funkcją grilla, nagrzanym do maksymalnej temperatury i pieczemy ok. 30 minut, aż warzywo będzie miało brązowy wierzch i spaloną skórkę, ale wciąż miękki środek. Po ostudzeniu, wyjmujemy łyżką miąższ i przekładamy do miseczki (można odcisnąć nadmiar wody). Dodajemy pozostałe składniki i miksujemy na pastę. Zamiast miksować bakłażana i resztę składników można również posiekać i wymieszać. Tak przygotowany, nazywany jest często "wegetariańskim kawiorem". Gotową pastę warto schłodzić w lodówce.