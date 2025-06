Wszystko zaczęło się w 1900 r., gdy bracia Andre i Edouard Michelin, prowadzący fabrykę opon, zaczęli dodawać do nich darmową broszurę w czerwonej okładce. Zawierała ona praktyczne informacje dla automobilistów: gdzie naprawić i zatankować samochód, gdzie zjeść i przenocować. Ten pomysł miał także zachęcić kierowców do częstszych podróży po Francji.

Dziś jedna gwiazdka oznacza, że restauracja serwuje kuchnię na wysokim poziomie, bardzo dobrą w swojej kategorii. Dwie - to znakomita kuchnia, w której przejawia się wyrafinowanie i talent. Trzy - to kuchnia, której twórcy osiągnęli wyżyny talentu i można ją uznać za dzieło sztuki.

We Francji, gdzie liczbę restauracji szacuje się na 179 tys., wyróżnionych gwiazdkami (od jednej do trzech) jest obecnie 650 lokali. Dla restauracji i szefów kuchni takie wyróżnienie to zmiana statusu, awans do kulinarnego panteonu. To także sukces komercyjny: jedna z restauracji uhonorowana w 2018 r. (z regionu Owernia-Rodan-Alpy) odnotowała wzrost klientów o 40 proc. Restauracja, która przez 55 lat utrzymywała trzy gwiazdki, należała do legendy francuskiej i światowej gastronomii - Paula Bocuse'a (straciła jedną gwiazdkę dwa lata po jego śmierci).