Wykorzystaj nadmiar ciasta

Nie wyrzucaj go! Ciasto, które pozostało po robieniu pierogów można wykorzystać w pyszny sposób. Powstanie przekąska imitująca chipsy lub inne słone przegryzki.

Zdjęcie Warto zrobić trochę więcej ciasta, wiedząc, co można z niego wyczarować /123RF/PICSEL

Kawałki ciasta pozostałe po lepieniu pierogów często lądują w koszu, a szkoda. Można uniknąć takiego marnotrawstwa i przygotować szybkie, smaczne domowe snacki.

Reklama

Jak to zrobić? Wystarczy zebrać i połączyć pozostałe na stolnicy skrawki, cienko je rozwałkować, a następnie powycinać zeń dowolne kształty. Kawałki należy wrzucić do gotującej się, lekko osolonej wody. Gdy zaczną wypływać - czas je wyłowić i zostawić do wyschnięcia.



W kolejnym kroku rumieni się je na rozgrzanym oleju, aż nabiorą złotego koloru i posypuje przyprawami - papryką słodką/ostrą, bazylią lub/i ziołami prowansalskimi. "Chipsy" można podawać też z sosem czosnkowym.



A w jaki sposób przygotować idealne ciasto na pierogi? To równie proste:

Składniki 1/2 kg mąki pszennej

1 szklanka mleka 3,2 proc.

1 całe jajko + 1 żółtko

szczypta soli

1. Szklankę mleka wlewamy do garnuszka, lekko podgrzewamy.



2. Mąkę przesiewamy do miski. Do przesianej mąki wbijamy jajko, dodajemy żółtko, solimy, mieszamy. Nie przerywając mieszania wlewamy mleko cienką strużką, partiami. Całość łączymy i wyrabiamy ciasto.



3. Rozwałkowujemy ciasto na oprószonej mąką stolnicy (można je wcześniej podzielić na części, by ułatwić sobie pracę). Z ciasta wykrawamy kółeczka przy pomocy szklanki. W środkach umieszczamy wybrany farsz i lepimy pierogi.