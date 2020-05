Gdy nie mamy pomysłu na dwudaniowy obiad, możemy rozwiązać problem przygotowując sycącą, pożywną, wieloskładnikową zapiekankę. Naszą zrobimy szybko, z łatwo dostępnych składników.

Zdjęcie Dobrze smakuje zarówno w wersji na ciepło, jak i na zimno /123RF/PICSEL

Składniki 1 kg ziemniaków

2 jajka

30 g szynki

30 g boczku

1 cebula

2 ząbki czosnku

200 g żółtego sera

3/4 szklanki śmietany 18 proc.

olej

sól, pieprz

majeranek, zioła prowansalskie

dowolna zielenina

przyprawa do ziemniaków (opcjonalnie)

1. Ziemniaki obieramy i gotujemy w osolonym wrzątku na półtwardo. Odcedzamy, studzimy, kroimy w plasterki.



2. Boczek, szynkę i cebulę kroimy w kosteczkę, podsmażamy na oleju do lekkiego zrumienienia, pod koniec smażenia dodajemy rozgniecione ząbki czosnku.



3. Do miseczki wbijamy jajka, doprawiamy solą , pieprzem, dodajemy śmietanę, mieszamy. Ser ścieramy na dużych oczkach tarki.



3. Naczynie żaroodporne lekko natłuszczamy, wykładamy warstwę ziemniaków, następnie podsmażonych wędlin z cebulą, ponownie dokładamy ziemniaki, wędliny i na koniec ziemniaki. Warstwy ziemniaczane możemy dodatkowo oprószyć przyprawą do ziemniaków. Wierzch zalewamy masą śmietanowo-jajeczną, posypujemy startym serem oraz przyprawami. Zapiekamy całość w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez 35-40 minut. Gotową zapiekankę posypujemy świeżą zieleniną.