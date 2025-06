Spójrz na obrazek i wybierz jednego mężczyznę. Sprawdź, co ten wybór mówi o tobie, co cenisz u mężczyzn i czego unikasz.

To z mężczyzną numer jeden zdecydowałabyś się pójść na randkę? Śmiało można powiedzieć, że jesteś osobą otwartą, towarzyską, pełną życia i optymizmu. Dobrze czujesz się w luźnej, swobodnej atmosferze i cenisz spontaniczność. Lubisz aktywnie spędzać czas i mieć przy sobie kogoś, kto rozumie twoją potrzebę ruchu i przygód.

U mężczyzn cenisz przede wszystkim poczucie humoru, naturalność, pozytywne nastawienie, dystans do siebie, szczerość. Nie przepadasz za nudą, nadmiernym krytycyzmem i ludźmi, którzy tworzą niepotrzebne dramaty lub zawsze szukają problemów. Do związku szukasz kogoś, z kim możesz się śmiać nawet z drobnostek i dobrze się przy tym bawić.