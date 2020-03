Zupa cebulowa z grzanką

Klasyczna francuska zupa cebulowa w nieco uproszczonej wersji rozgrzewa, syci, smakuje wybornie, powstaje z łatwo dostępnych składników, a dzięki zawartości cebuli skutecznie wspiera odporność.

Zdjęcie Wbrew pozorom zupa cebulowa jest bardzo delikatna w smaku /123RF/PICSEL

1. Cebule i pory kroimy w półtalarki, czosnek przeciskamy przez praskę lub kroimy drobno. Marchewkę, pietruszkę i seler kroimy w drobną kostkę.



2. Marchewkę, pietruszkę i seler podsmażamy w garnku kilka minut na łyżeczce masła, dodajemy cebule, pory i czosnek, smażymy wszystko razem ok. 5 minut, dodajemy ziele angielskie i listki laurowe, zalewamy 1,2 l wody i gotujemy na niewielkim ogniu ok. 40 minut pod przykryciem, pod koniec gotowania rozprowadzamy w zupie trójkącik serka i doprawiamy całość.



3. Zupę blendujemy na gładki krem. Kromki chleba smarujemy masłem i posypujemy obficie startym serem. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i zapiekamy przez 3 minuty, aż ser zacznie się roztapiać.



Reklama

4. Krem nakładamy na talerze, w każdym umieszczamy 1-2 grzanki, dekorujemy zieleniną (np. rozmarynem).