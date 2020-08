​Delikatna sukienka noszona do kamaszy to jeden z silniejszych trendów tego sezonu

Połączenie to należy do modowych ulubieńców Kai Gerber, Iriny Shayk oraz Belli Hadid, które noszą ów zestaw niezależnie od pogody. Jest to idealne rozwiązanie na nieco chłodniejsze dni, których będzie przybywać. Chcąc stylowo pożegnać lato i przygotować się na nadchodzącą jesień, wzorem gwiazd wybiegów noś sukienkę do kamaszy.

Zdjęcie Kaia Gerber często łączy krótkie sukienki z ciężkimi butami /P LE FLOCH/SIPA/EAST NEWS /East News

Sukienka nie bez powodu należy do kluczowych elementów damskiej garderoby. Jest kobieca, zmysłowa, nie wymaga zbyt dużego wysiłku w komponowaniu stylizacji. W zależności od fasonu możemy wykorzystać ją na wiele różnych okazji i nosić o każdej porze roku. Latem w naszych szafach królują sukienki zwiewne, eteryczne, utrzymane w jasnej kolorystyce. Choć wydawać by się mogło, że najlepszym towarzystwem będą dla nich delikatne sandałki lub klapki, w tym sezonie warto wzorem gwiazd pokusić się o nieco mniej oczywiste połączenie.

Najmodniejszy bowiem modowy duet kończącego się lata to sukienka i kamasze. Pokochały go słynące z doskonałego stylu topmodelki - Kaia Gerber, Irina Shayk oraz Bella Hadid. Gwiazdy wybiegów wielokrotnie były widywane w zwiewnych kolorowych sukienkach, do których, niejako na przekór słonecznej aurze, zakładały sznurowane botki na masywnej podeszwie - kultowe kamasze marki Dr. Martens. Połączenie to sprawdzi się zwłaszcza podczas nadchodzących tygodni, kiedy wieczory będą coraz chłodniejsze, przypominając o nieubłaganie zbliżającej się jesieni. Wystarczy narzucić na ramiona oversize’ową marynarkę - dzięki niej dostosujemy strój do kapryśnej pogody, która jest zwykle powodem wielu stylizacyjnych dylematów na przełomie sezonów.

Militarne buty to skądinąd jeden z modowych must have’ów na nadchodzącą jesień. Pojawiły się one na wybiegach u Rochas, Margaret Howell oraz Gabrieli Hearst, która zestawiła je z eteryczną białą sukienką. Dom mody Valentino również uległ fascynacji kontrastowym połączeniem ciężkich sznurowanych butów i zwiewnych sukienek. Na pokazie włoskiej marki szykowne kreacje uszyte z delikatnych, półprzezroczystych materiałów zostały zestawione właśnie z masywnymi skórzanymi kamaszami. Jak udowadniają najwięksi projektanci, zestaw ten sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i wieczorową porą.