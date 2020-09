​Joanna Horodyńska poleca nosić jeansową spódnicę. Najlepiej w połączeniu z koszulą

Spódnica z denimu nie bez racji uchodzi za jeden z największych klasyków w damskiej garderobie. Jej wielką fanką jest Joanna Horodyńska, która przyznaje, że w połączeniu z równie klasyczną koszulą stanowi uniwersalny zestaw mogący posłużyć za bazę niezliczonej liczby stylizacji.

Podobne zestawy lansowali w tym roku najwięksi światowi projektanci.

Jest dziewczęca, nonszalancka i ponadczasowa. Jeansowa spódnica od dekad króluje w damskich szafach. Nic w tym dziwnego - w zależności od naszego stylu, upodobań i przywiązania do aktualnych trendów, spódniczkę z denimu możemy nosić na wiele rozmaitych sposobów. Jednym z nich jest połączenie jej z klasyczną koszulą. W efekcie otrzymujemy niezwykle funkcjonalny zestaw, który sprawdzi się na różne okazje. Za pomocą odpowiednich dodatków nadamy mu casualowy lub elegancki charakter.

Fanką owego uniwersalnego modowego duetu jest Joanna Horodyńska. W opublikowanym niedawno na Instagramie poście znana stylistka zapewnia, że jeansowa spódnica i biała koszula może posłużyć na bazę niezliczonej liczby stylizacji.

- Dwa elementy garderoby i narzucić mogę wszystko. Każdy ekstremalny pomysł i chwilowe wyciszenie koncepcji. Mam coraz więcej rzeczy, które są idealnym tłem do tego, co akurat przyjdzie mi do głowy. A że jestem zmienna i nieprzewidywalna w modzie, to biała koszula i jeansowa spódnica znajdują u mnie idealne oraz ważne miejsce do działania! - pisze Horodyńska.

Na zamieszczonym zdjęciu ekspertka w dziedzinie mody zaprezentowała własną interpretację tego klasycznego zestawu. Krótką, prostą spódnicę z denimu w kolorze intensywnego błękitu połączyła ona z oversize’ową śnieżnobiałą koszulą z kołnierzykiem. Całość uzupełniły stylowe złote sandały. Co ciekawe, choć Horodyńska przyzwyczaiła nas do publikowania stylizacji z udziałem ubrań najdroższych światowych marek, tym razem zdecydowała się na polską sieciówkę Reserved.

Zestaw ów, w nieco mniej klasycznym wydaniu, pojawił się skądinąd na wybiegach uznanych domów mody, które sugerowały nosić go już wiosną. Inspirowane modą z lat 70. jeansowe spódnice w wersji midi królowały na pokazach Givenchy, Celine i Stelli McCartney, gdzie zostały zestawione z wzorzystymi koszulami. Połączenie to królowało także wśród stylowych gości dedykowanych nadchodzącemu sezonowi światowych Tygodni Mody w Paryżu, Mediolanie i Kopenhadze.W komentarzach pod postem Horodyńskiej padły pytania o to, jak spódnicę z denimu nosić jesienią, gdy pojawią się pierwsze chłody.

- Uwielbiam jeansową spódnicę, ale jak ją nosić w zimne dni? Z rajstopami? Jeśli tak, to w jakim kolorze? - zagadnęła stylistkę jedna z użytkowniczek Instagrama. Ekspertka zasugerowała, że najlepszym towarzystwem dla jeansowej spódnicy są cieniutkie czarne rajstopy, czarne skarpetki i botki.

- Mogą być marszczone kozaczki, zamszowe - na lata 80. - mokasyny, bo wróciły. Albo z czarną kryjącą rajstopą i kozakami w klimacie lat 70. Jest dużo możliwości - wskazuje Horodyńska.