Moherowe swetry wracają z PRL-u na salony. Jak stylizować modne i przytulne klasyki?

Co łączy jesienne trendy, styl lat z PRL-u i współczesny nurt mody vintage? Odpowiedź jest prosta: moher! Ten luksusowy materiał, popularny dekady temu, wraca właśnie do łask, zyskując nową rzeszę fanów. Co warto wiedzieć o swetrach wykonanych z tego materiału, dlaczego są tak wyjątkowe i jak wpleść je w swoje stylizacje? Sprawdź już teraz!