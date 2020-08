Pomarańczowy: Jeden z najmodniejszych kolorów jesieni

Jesień to czas nieco bardziej stonowanych kolorów, w modzie królują brązy, burgundy, odcienie oliwkowe, szarości. Jednak w tym sezonie kolorem, który może przełamać tę kolorystyczną surowość i zachowawczość jest kolor pomarańczowy.

Zdjęcie Pomarańczowy idealnie ożywi jesienne stylizacje /123RF/PICSEL

Pomarańczowy doczekał się reputacji dość trudnego i odważnego koloru. Faktycznie, jego wyrazistość powoduje, że osoby, które po niego sięgają składają niemal modowe oświadczenie.

Znawcy mody zachęcają jednak, aby przełamać wszelkie obawy związane z tym kolorem i włączyć go do jesiennej garderoby, jedno jest pewne ożywi on każdą stylizację, zarówno zastosowany jako mały akcent w postaci butów czy torebki, jak również jeden z elementów garderoby np. sweter czy bluza.

Decydując się na mocne akcenty kolorystyczne, należy pamiętać o jednej zasadzie, mniej znaczy lepiej, nie należy przesadnie kombinować, w tym wypadku kluczem do sukcesu jest prostota. Zatem możemy zdecydować się na jesienne zestawienie w postaci pomarańczowego swetra - jego tonacja może być daleka od neonowych krzykliwych odcieni, a zbliżyć się do nieco bardziej głębokich, stonowanych tonów - ulubionych jeansów i prostych botków.

Można również nieco eksperymentować z samym kolorem sięgając po różne jego odcienie i nasycenie, tworząc jednokolorowy total look.

Zabawa kolorem, to również idealny sposób na przełamanie luzu i elegancji, zatem proste cygaretki połączone z pomarańczową koszulą, miękkim swetrem lub luźną marynarką, mogą okazać się bardzo radosnym zestawem.

Zdjęcie Klaudia Halejcio pięknie wygląda w pomarańczu / Adam Jankowski / Reporter

Można również sięgnąć po modne w tym sezonie skórzane elementy garderoby, np. spodnie lub spódnicę, całość zestawiając z mocnym kolorystycznym akcentem w postaci bluzy czy swetra lub odważnych butów.

A jeśli wciąż bliżej nam do modowego minimalizmu i jaskrawe kolory traktujemy jedynie jako drobne akcenty, pomarańczowy sprawdzi się idealnie, możemy zdecydować się na wyrazistą torebkę, ciekawe buty na obcasie w rzucającym się w oczy kolorze, szalik lub czapkę.

Zdjęcie Magda Mołek stworzyła jesienną stylizacje w pomarańczu i fiolecie / Olszanka / East News