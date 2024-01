Spis treści: 01 Najmodniejsze fryzury lat 60.

02 Najmodniejsze fryzury lat 70.

03 Najmodniejsze fryzury lat 80.

Najmodniejsze fryzury lat 60.

Fryzury w latach 60. opierały się na bardzo dużej objętości. Mimo to były schludne i niesamowicie uporządkowane. Na ulicach często można było oglądać kobiety z włosami upiętymi w różne kucyki, koki, całość była ozdabiana chustkami, opaskami czy kokardkami. Wiele pań w tym czasie inspirowało się Brigitte Bardot. Gwiazda często była czesana właśnie w wysoki koński ogon, duży kok czy charakterystycznie natapirowane i zaczesane do tyłu włosy.

Zdecydowanie najpopularniejszą fryzurą z lat 60. były włosy obcięte do ramion z wywiniętymi na zewnątrz końcówkami. Takiemu wystylizowaniu towarzyszyła natapirowana i schludnie zaczesana do tyłu góra. Do tego niektóre z kobiet nosiły delikatną grzywkę ściętą na prosto lub dużą, zaczesaną na bok. Często była ona oddzielona od reszty włosów grubą opaską.

W latach 60. wśród kobiecych fryzur popularne były także wysokie upięcia. Góra była natapirowana, a kosmyki splatano w wysokiego koka. Włosy miały być jak największe o możliwie maksymalnej objętości.

Najmodniejsze fryzury lat 70.

W latach 70. kobiety zaczęły bardziej stawiać na naturalność, co odbiło się także na włosach. Fryzury były bardzo proste, a zarazem urokliwe. Największymi inspiracjami wówczas były wokalistki z zespołu Abba czy Farrah Fawcett.

W latach 70. powrócono do włosów długich. Moda ta przyszła ze Stanów Zjednoczonych. Długie włosy symbolizowały niezależność jednostki i jej wolność.

W efekcie najpopularniejszą fryzurą w latach 70.. była długa burza loków. Włosy mogły być zarówno naturalnie pokręcone, jak i dokładnie wystylizowane na szczotkę. Liczyła się długość i objętość. Popularne były także grzywki, zarówno proste, jak i te ułożone na bok.

Zdjęcie W PRL popularne były kręcone włosy / Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Niektóre kobiety mimo wszystko preferowały włosy proste z klasycznym przedziałkiem na środku i prostą grzywką. Tutaj również ogromne znaczenie miała długość. Im kosmyki były dłuższe, tym lepsze.

Zdjęcie Moda w PRL-u / Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Najmodniejsze fryzury lat 80.

Włosy w najpopularniejszych fryzurach lat 80. osiągnęły absolutnie maksymalną objętość. Z drugiej strony wciąż miały wyglądać naturalnie, tak jakby rozwiał je wiatr. Z tego powodu na głowach wielu kobiet w PRL-u panował artystyczny nieład. Inspiracją dla wielu była Nicola Kidman.

Zdjęcie Modne fryzury w PRL-u / Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Zdecydowanie najpopularniejszą i najmodniejszą fryzurą w latach 80. były bujne, kręcone loki. Efekt osiągany był za pomocą trwałej ondulacji i tapirowania. Takie działanie po czasie niszczyło włosy, jednak to dodatkowo potęgowało efekt charakterystycznego nieładu.

Zdjęcie Aby sobie pozwolić na trwałą ondulację, musisz mieć zdrowe i mocne włosy / 123RF/PICSEL