Spis treści: 01 Wet hair look, w PRL-u znana jako morka włoszka. Co to za fryzura?

02 Jak wykonać taką fryzurę w domu?

03 Gwiazdy lansują mokrą włoszkę na czerwonym dywanie

Wet hair look, w PRL-u znana jako morka włoszka. Co to za fryzura?

Mokra włoszka to określenie fryzury, którą współcześnie znamy jako "wet look" lub "out of bed". Ma ona imitować mokre lub niedosuszone włosy, dając tym samym bardzo kobiecy i seksowny efekt. Taki sposób stylizacji włosów trendował w latach 80. a także 90.

W PRL-u do stylizacji tej fryzury wykorzystywano często wodę z cukrem, która skutecznie utrwalała mokry look. Dziś jednak mamy dostęp do wielu specyfików do stylizacji dlatego osiągnięcie efektu mokrej włoszki jest bardzo proste.

Jak wykonać taką fryzurę w domu?

Mokra włoszka jest dość prosta w wykonaniu. Nie potrzebujemy do tego szczególnych umiejętności, czy zbyt wiele czasu. Jednakże, aby osiągnąć oczekiwany efekt, musimy zaopatrzyć się w odpowiedni kosmetyk do stylizacji, który nada naszym włosom teksturę.

Możemy do tego wykorzystać:

piankę,

żel,

wosk,

lakier do włosów,

spray z solą morską,

spray do stylizacji.

Fryzurę należy wykonać po umyciu włosów, a proces stylizacji zaczynamy, gdy są one jeszcze wilgotne. Wtedy na całą długość włosów nanosimy produkt do stylizacji np. piankę, a następnie podsuszamy je suszarką. Bardzo ważny jest jednak umiar, w końcu chcemy, aby nasze włosy wyglądały na mokre, a nie brudne i tłuste.

Jeśli chcemy nadać włosom dodatkowego blasku, warto na niektórych pasmach rozprowadzić niewielką ilość wosku.

Fryzura pięknie prezentuje się na kręconych i falowanych włosach. Dedykowana jest zarówno dla osób z krótkimi, jak i długimi włosami. Ciekawy efekt może dać na włosach cieniowanych.

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Gwiazdy lansują mokrą włoszkę na czerwonym dywanie

Mokra włoszka wróciła do łask, a gwiadzy młodego pokolenia coraz chętniej lansują ją na czerwonych dywanach i nie tylko. Wet hair look noszą zarówno polskie, jak i zagraniczne gwiazdy. W mokrej włoszce pokazały się m.in.: Roxie Węgiel, Julia Wieniawa, Zendaya, Selena Gomez czy też Kylie Jenner.

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

