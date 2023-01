Terminy ferii 2023

Terminy ferii dla poszczególnych województw są znane już od dawna. Jakie województwa w tym roku rozpoczną zimowe wakacje jako pierwsze? Przypominamy, jak wygląda plan na 2023 rok.

I termin ferii zimowych 2023: 16 - 29 stycznia (województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie)

II termin ferii zimowych 2023: 23 stycznia - 5 lutego (województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie)

III termin ferii zimowych 2023: 30 stycznia - 12 lutego (województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie)

IV termin ferii zimowych 2023: 13 - 26 lutego (województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie)

Gdzie na ferie z dziećmi?

Gdzie wybrać się na ferie z dziećmi? To pytanie zadaje sobie obecnie wielu rodziców. Idealny wypoczynek dorosłych nieco różni się od wymarzonego pobytu maluchów. Nasze pociechy zazwyczaj chcą się bawić. Zależy im na szalonych atrakcjach, placach zabaw, zjeżdżalniach i ośnieżonych stokach. Dorośli znacznie częściej pragną po prostu ciszy i spokoju, pięknego krajobrazu i bogatej oferty gastronomicznej. Na szczęście w Polsce nie brakuje miejsc, w których zarówno rodzice, jak i dzieci, będą czuć się doskonale.

Na te miejscowości, warto zwrócić uwagę, planując rodzinne ferie. Poza malowniczymi widokami i przepysznym jedzeniem oferują szereg atrakcji i animacji dla dzieci.

Krynica-Zdrój: Malownicze miasteczko obfituje w atrakcje

Od kiedy na szczyt góry Jaworzyny, która znajduje się w Krynicy-Zdrój, wybudowano kolejkę gondolową, turyści w zimowych miesiącach odwiedzają tę miejscowość jeszcze chętniej. Krynica-Zdrój to jedno z najpiękniejszych i najsłynniejszych w Polsce miast-uzdrowisk. Słynie z deptaku, po którym można spacerować niezależnie od pory roku, zróżnicowanej oferty lokali gastronomicznych, wyjątkowej zabudowy i atrakcyjnych hoteli, oferujących swoim gościom najwyższy poziom relaksu. To wszystko z pewnością uszczęśliwi dorosłych, jednak dzieci również będą zadowolone z wyjazdu do Krynicy-Zdrój. Dlaczego?

Krynica-Zdrój to jedno z najpiękniejszych i najsłynniejszych w Polsce miast-uzdrowisk

Stacja Jaworzyna Krynicka oferuje przyjezdnym narciarzom aż 11 tras o zróżnicowanym poziomie trudności. Wszystkie z nich są naśnieżane, a cztery trasy wyposażone są także w dodatkowe oświetlenie. Początkujący mogą skorzystać z tras szkoleniowych.

Na dzieci czekają także atrakcje na Górze Parkowej, na którą można dotrzeć zabytkową koleją linowo-terenową. Najmłodsi z pewnością będą zachwyceni, gdy zobaczą na szczycie kręte zjeżdżalnie i ślizgawki.

Krynica-Zdrój to idealny pomysł na ferie. Koniecznie zabierz tu dzieci

Szklarska Poręba: Idealna dla fanów aktywnego wypoczynku

Szklarska Poręba to niewielkie urokliwa miejscowość położona w województwie dolnośląskim. Z pewnością przypadnie do gustu rodzinom kochającym aktywny wypoczynek. Tutejszy ośrodek narciarski Ski Arena Szrenica oferuje turystom 5 tras, które łącznie liczą aż 12 km. Wszystkie z nich są dośnieżane. W Szklarskiej Porębie znajdują się także mniejsze stoki.

Szklarska Poręba to niewielkie, urokliwe położone w województwie dolnośląskim miasteczko

Szklarska Poręba to jednak nie tylko długie i kręte trasy narciarskie. To także wyjątkowa przyroda, która zapiera dech. Okoliczne tereny warto zwiedzać pieszo, by podziwiać spektakularne widoki i wdychać świeże powietrze. Szczególnie atrakcyjna dla rodzin będzie wycieczka do położonego na terenie Enklawy Karkonoskiego Parku Narodowego Wodospadu Szklarskiego.

"Przez wszystkie stulecia wodospad był uwieczniany w opisach, rycinach i obrazach, bowiem uważano to miejsce za szczególnie romantyczne i piękne" - dowiadujemy się z oficjalnej strony Szklarskiej Poręby.

Wisła: Tu dorastali mistrzowie

Zimowa wycieczka do Wisły, miejscowości położonej w Beskidzie Śląskim z pewnością wywoła ogromną radość zarówno u małych, jak i dużych fanów skoków narciarskich i narciarstwa. To właśnie tu urodzili się i dorastali: Apoloniusz Tajner, Adam Małysz i Piotr Żyła. Miasteczko ceni swoich mistrzów, w przestrzeni publicznej nie brakuje więc licznych odniesień do ich osiągnieć.

Będąc w Wiśle koniecznie należy zobaczyć skocznię narciarską im. Adama Małysza w Malince. To jedna z najnowocześniejszych skoczni na świecie. Przyjezdnych zaprasza także Muzeum Narciarstwa zlokalizowane budynku DW Ziemowit.

"Wśród zgromadzonych eksponatów znajdują się m.in. narty Adama Małysza, na których zdobył Mistrzostwo Polski oraz sprzęt należący do Piotra Fijasa i Erwina Fiedora" - możemy przeczytać na oficjalnej stronie miasta. Dzieciom z pewnością spodoba się także wjazd koleją linową na Czantorię. To ciekawa atrakcja, która przyciąga najmłodszych turystów.

Oczywiście w Wiśle można też jeździć na nartach. Znajduje się tam sporo mniejszych ośrodków oferujących różnorodne trasy narciarskich. To raj dla początkujących i najmłodszych turystów.

