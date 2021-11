Nigdy nie rób tego wełnianym ubraniom. Stracą kształt i ładny wygląd

Jak prać wełnę?

Wełniane ubrania najlepiej i najbezpieczniej prać ręcznie. Przede wszystkim dlatego, że wełna lubi delikatny dotyk i zimną wodę. W temperaturze wyższej niż 35 stopni Celsjusza może skurczyć się w praniu. Zaś zbyt intensywne tarcie sprawia, że jej włókna się niszczą.



Wełna to materiał wymagający delikatnego prania w letniej wodzie

Jak prać wełnę? Najlepiej namoczyć sweter czy inne ubranie w misce z ciepłą wodą z dodatkiem płynu do prania wełny. Podczas prania należy odzież raczej ugniatać niż pocierać jednym jej fragmentem o drugi. Do płukania wełny warto wykorzystać lanolinę, która otoczy materiał naturalną warstwą ochronną. Wełny nie należy wykręcać. Wodę najlepiej wydusić z odzieży. Łatwiej będzie to zrobić, jeśli ubranie zawiniemy w ręcznik, który wchłonie część wilgoci.

Jak prać wełnę w pralce?

Czy i jak prać wełnę w pralce? Materiał można prać mechanicznie pod warunkiem, że urządzenie posiada program prania ręcznego lub inny przeznaczony do czyszczenia ubrań z tego materiału. Wrzucając wełniane ubrania do pralki, należy zapiąć guziki, jeśli to rozpinany sweter i przewrócić odzież na lewą stronę. Dzięki temu można uniknąć ewentualnego zmechowacenia ciuchów.

Jak suszyć wełnę?

Jak suszyć wełnę? Jest jedna podstawowa zasada, którą warto zapamiętać i stosować: ubrania z wełny należy suszyć rozłożone na płaskiej powierzchni. Odzież tego typu zawieszona na suszarce, czy nawet na wieszaku pod wpływem własnego i ciężaru wody może rozciągnąć się i stracić kształt. Z tego względu nie należy suszyć wełny w typowy sposób. Dobrym sposobem jest rozłożenie wełnianego ubrania na płasko na suszarce, co zapewni mu dopływ powietrza z każdej strony.

Nie sprawdzą się tutaj natomiast suszarki bębnowe, bo temperatura suszenia, podobnie jak prania, nie powinna przekraczać 35 stopni Celsjusza, ponadto mechaniczne suszenie może uszkodzić tkaninę i zmechacić sweter.



Warto dbać o wełnianą odzież, by jak najdłużej pięknie się prezentowała.



