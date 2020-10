​Podpowiadamy, jak przygotować ekologiczny szampon w kostce

Szampony w kostkach cieszą się coraz większą popularnością. Nic w tym dziwnego. Są wygodne w użyciu i znacznie bardziej od tych tradycyjnych ekologiczne. Mogą być też znacznie zdrowsze, gdyż przygotowane z samodzielnie wybranych składników. Dopasowanych do aktualnych potrzeb skóry.

Zdjęcie Szampon w kostce to polecany przez specjalistów zamiennik tradycyjnych szamponów w płynie /123RF/PICSEL

Mają niewielki rozmiar, dzięki czemu bez trudu mieszczą się w walizce, a ponadto sprzedawane są najczęściej bez zbędnego opakowania, co ogranicza ilość wytwarzanego plastiku. Lekkie i poręczne szampony w kostce stale zyskują na popularności. Choć znajdziemy je w wielu drogeriach i sklepach z naturalnymi kosmetykami, szampon w kostce można zrobić w domu. Zadbamy wówczas nie tylko o środowisko, ale i kondycję skóry głowy i włosów. Własnoręcznie stworzony preparat będzie bowiem zawierać jedynie te składniki, których w danym momencie potrzebujemy, by zapewnić fryzurze doskonały wygląd.

Szampon w kostce to polecany przez specjalistów zamiennik tradycyjnych szamponów w płynie. Jeśli będzie zawierać wyłącznie naturalne, niedrażniące skóry głowy składniki, rozwiąże problemy osób cierpiących na alergie i uczulenia.

- Ważne jest, aby znaleźć odpowiednią dla siebie recepturę. Tworząc własny szampon, mamy pełną kontrolę nad jego składem, co jest niezwykle istotne w przypadku osób z bardzo wrażliwą skórą - mówi trycholożka Gretchen Freise.

Zaznacza jednak, że używanie takiego szamponu wymaga zmiany sposobu mycia włosów.

- Najpierw zwilż mocno włosy, bo tylko wtedy będziesz w stanie uzyskać odpowiednią ilość piany. Następnie zmocz kostkę szamponu w niewielkiej ilości wody, po czym masuj nią dokładnie skórę głowy. Na koniec opuszkami palców powtórz masaż, by produkt dokładnie wniknął w każdy zakamarek - instruuje ekspertka.

Do przygotowania szamponu w kostce według uniwersalnego przepisu Freise, będziemy potrzebować kostki łagodnego mydła dla dzieci, dwóch gramów oleju kokosowego lub masła shea, które wzmacnia włosy oraz chroni je przed szkodliwym wpływem wysokich temperatur, a także 15 kropli oleju arganowego, trzech gramów posiadającej właściwości higroskopijne gliceryny oraz 10 kropli ulubionego olejku eterycznego. Aby nasz kosmetyk lepiej się pienił, możemy opcjonalnie dodać odrobinę betainy kokamidopropylowej, którą zazwyczaj wykorzystuje się do produkcji szamponów.

Mydło należy zetrzeć na tarce, po czym umieścić w czystym naczyniu i dodać do niego resztę składników. Następnie ugniatamy powstałą masę niczym ciasto i formujemy w pożądany przez nas kształt. Możemy włożyć ją do plastikowej foremki lub pudełka i odłożyć w chłodne miejsce na kilka godzin. Po upływie tego czasu szampon będzie gotowy do użycia. Co istotne, produkt ten ma długi termin ważności - możemy śmiało korzystać z niego przez 12 miesięcy.

- Preparat jest łagodny, dlatego sprawdzi się nawet przy bardzo wrażliwej skórze głowy - zapewnia Freise.