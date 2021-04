​Polacy pokochali psy bez rodowodu

Eksperci z Fundacji Pomocy Zwierzętom Ancymon zwracają uwagę na rosnące zainteresowanie czworonogami ze schronisk w okresie pandemii koronawirusa. Jednocześnie sygnalizują, że nawet 75 % realizowanych obecnie adopcji stanowią młode suczki w typie rasy, najczęściej o niewielkich rozmiarach. Wskazują przy tym, jakimi kryteriami należy kierować się przy wyborze swojego pupila i jak przygotować domostwo na przybycie nowego lokatora.

Zdjęcie Husky to bardzo wymagające psy. Niewielu opiekunów sprosta zadaniu / 123RF/PICSEL

Rodowód to nie wszystko

Przedstawiciele Fundacji Ancymon zwracają uwagę, że jednym z ważniejszych kryteriów przy wyborze psa do adopcji jest dla Polaków jego wygląd. Dlatego też w ostatnich latach największym zainteresowaniem cieszą się psy w typie rasy, czyli zwierzęta wykazujące cechy rasowe, zarówno w wyglądzie, jak i w zachowaniu, typowe dla jednej rasy. Psiaki te nie posiadają jednak udokumentowanego pochodzenia (metryki/rodowodu). Ich rodzice mogą posiadać dokumenty potwierdzające ich pochodzenie, jednak jeśli taki "związek" nie został udokumentowany, szczenięta nie posiadają metryk.

Po pierwsze temperament

Eksperci wskazują, że przy wyborze psa należy przede wszystkim zwracać uwagę na jego temperament i wielkość. Wygląd czworonoga powinien mieć znaczenie drugorzędne. Przy wyborze nie powinniśmy kierować się również emocjami.

- Temperament psa najłatwiej jest rozpoznać po kilkudniowej obserwacji. W tym czasie powinniśmy sprawdzić m.in. jego reakcje w zmiennych warunkach środowiskowych, stosunek do innych zwierząt i opiekunów oraz osób z zewnątrz. To, co zobaczymy powinno dać nam do myślenia, czy będziemy w stanie zbudować z danym psiakiem wspaniałą relację. Przecenianie swoich możliwości w tym obszarze lub ignorowanie sygnałów wysyłanych przez zwierzę podczas obserwacji może bowiem doprowadzić do smutnych sytuacji, kiedy to czworonóg wraca do schroniska. Na szczęście takich sytuacji obserwujemy coraz mniej i coraz więcej psów jest wręcz idealnie dopasowanych do swoich właścicieli. Nie bez powodu mówi się, że jaki pies, taki właściciel - przekonuje Magdalena Chuderska, wolontariusz Fundacji Pomocy Zwierzętom Ancymon.

Zdaniem przedstawicieli Fundacji Ancymon osoby dojrzałe, spokojne, z mniejszym temperamentem powinny szukać starszych psów, o spokojnym i spolegliwym temperamencie. Należy jednak pamiętać o tym, że zaawansowany wiek wybranego psiaka może wiązać się również z większymi wydatkami na opiekę weterynaryjną. Osoby przebojowe i aktywne potrzebują natomiast energicznych, wesołych i rezolutnych pupili. Dla rodzin z dziećmi polecane są młode psy i szczenięta, które łatwiej aklimatyzują się w gwarnym i ruchliwym otoczeniu. Najbardziej wymagające, przede wszystkim pod względem aktywności fizycznej, wskazywane są psy w typie owczarków belgijskich, akit, owczarków środkowoazjatyckich czy husky. Najmniej wymagające pod tym kątem są shih-tzu, mopsy czy owczarki szkockie.

Jeśli oczekujemy od naszego psa konkretnych cech charakteru, eksterieru i predyspozycji do określonych sportów i aktywności, zdecydowanie powinniśmy rozważyć towarzystwo psa rasowego. Jeżeli jednak potrzebujemy towarzysza życia, który bezwarunkowo kocha człowieka i nie liczy się dla nas jego wygląd, zdecydowanie polecamy adopcję pieska wielorasowego - przekonuje Izabela Dudenko, wolontariusz Fundacji Pomocy Zwierzętom Ancymon.

Pies w naszym domu

Eksperci wskazują, że bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie legowiska dla naszego psa. Powinno znajdować się w cichym i spokojnym miejscu, z dala od drzwi. Pies musi mieć też azyl, gdzie odpocznie od towarzystwa dzieci. Miski naszych pupili powinny znajdować się w jadalni, czyli tam, gdzie sami spożywamy posiłki. Rodzaj karmy dla naszego psa powinien być dostosowany do jego wieku, wielkości i aktywności. Dobrze jest również zaopatrzyć się zawczasu w zabawki i smakołyki dla naszego czworonoga.

Jeśli adoptowany pies jest drugim zwierzem w domu wskazane jest, aby był dobrany pod względem temperamentu do pierwszego rezydenta. Proces ich zaprzyjaźniania powinien następować na neutralnym gruncie. Przedstawiciele Fundacji Ancymon zwracają uwagę, że należy przy tym unikać sytuacji mogących powodować konflikty np. nie ustawiać misek z jedzeniem obydwu psiaków obok siebie. Każdy z nich powinien mieć też swoje zabawki. Powinniśmy przy tym kontrolować czas zabaw pupili i ich odpoczynku.

Pies w domu - fakty i mity

Przedstawiciele Fundacji Ancymon zwracają uwagę na niezweryfikowane informacje na temat psów, które często są wyszukiwane przez początkujących hodowców w internecie. Wskazują, że wiele z nich może mieć negatywne konsekwencje:

Mit: każdy szczeniak kocha ludzi i nie zrobi im krzywdy.

Mit: Istnieje możliwość zarażenia się od psa COVID-19.

Fakt: Dzieci piją mleko - psy nie. Dzieci jedzą czekoladę - psy nie.

Fakt: Należy uważać na małe przedmioty pozostawione w otoczeniu psa - tak jak dziecko może je połknąć i potrzebna będzie interwencja weterynarza.