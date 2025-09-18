Joanna Przetakiewicz: Polki nie boją się pracy. Boją się sukcesu

W nowym odcinku podcastu wideo "Zdanowicz pomiędzy wersami" gościni, Joanna Przetakiewicz opowiadała o trudnych momentach w swoim życiu i o tym, w jaki sposób w chwilach kryzysu poszukuje ukojenia i równowagi. Jednym z emocjonalnych wyzwań, z jakim w niedawnym czasie musiała się zmierzyć, była choroba mamy. -Niedawno mąż zadzwonił do jednej z moich przyjaciółek i powiedział: musimy coś zrobić, bo nigdy nie widziałem, żeby ona tak płakała. Ja wtedy sobie uświadomiłam, że przez siedem lat bycia z nim, on nigdy nie widział mnie płaczącej. Ja pękam naprawdę rzadko. Wtedy poczułam się taka bezradna - mówiła Joanna Przetakiewicz. - To nie chodzi o to, żeby naiwnie wypierać wszystko to, co się czuje, bo wtedy przechodzimy na autopilota. Nie odczuwamy wielkiego smutku, ale też wielkiej radości.