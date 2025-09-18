Joanna Przetakiewicz: Polki nie boją się pracy. Boją się sukcesu
Gościnią nowego odcinka podcastu wideo "Zdanowicz pomiędzy wersami" była Joanna Przetakiewicz, projektantka mody, która w ostatnim czasie intensywnie angażuje się w inicjatywy, związane z troską o zdrowie psychiczne. - Nie jestem szczęśliwa cały czas. Bywam. Szczęście nie jest permanentnym stanem. Czasem zdarzają się okresy, gdy wszystko jest cudowne, siedzimy na różowej chmurce, a potem przychodzi kryzys, po nim kolejny i mówisz sobie: Boże, ile można - wyznała w podcaście Joanna Przetakiewicz. - W tym momencie zdajesz sobie sprawę, że pewne rzeczy nie rozwiążą się ani jutro ani pojutrze, nie zależą one ode mnie, muszę więc zbudować w sobie spokój, psychiczną odporność.
Joanna Przetakiewicz: Pękam naprawdę rzadko
W nowym odcinku podcastu wideo "Zdanowicz pomiędzy wersami" gościni, Joanna Przetakiewicz opowiadała o trudnych momentach w swoim życiu i o tym, w jaki sposób w chwilach kryzysu poszukuje ukojenia i równowagi. Jednym z emocjonalnych wyzwań, z jakim w niedawnym czasie musiała się zmierzyć, była choroba mamy. -Niedawno mąż zadzwonił do jednej z moich przyjaciółek i powiedział: musimy coś zrobić, bo nigdy nie widziałem, żeby ona tak płakała. Ja wtedy sobie uświadomiłam, że przez siedem lat bycia z nim, on nigdy nie widział mnie płaczącej. Ja pękam naprawdę rzadko. Wtedy poczułam się taka bezradna - mówiła Joanna Przetakiewicz. - To nie chodzi o to, żeby naiwnie wypierać wszystko to, co się czuje, bo wtedy przechodzimy na autopilota. Nie odczuwamy wielkiego smutku, ale też wielkiej radości.
Joanna Przetakiewicz: Mam siatkę bezpieczeństwa
Projektantka dodała też, że nigdy nie czuje się samotnie, że ma wokół siebie krąg bliskich, którzy tworzą "siatkę bezpieczeństwa". - Nigdy nie jestem samotna. Mam wokół siebie ludzi, z którymi mogę być szczera, którzy zawsze odbiorą telefon. To jest coś, o czym zawsze mówię, że jest niezbędne w życiu. Najbliżsi to podstawowy faktor poczucia szczęścia i bezpieczeństwa - mówiła gościni podcastu.
Mimo tego, że Joanna Przetakiewicz samotności nie doświadcza, w ostatnim czasie intensywnie zajmuje się tym problemem. - Dziś, w czasach pandemicznych, mamy nową epidemię: samotności online. Kobiety mierzą się z samotnością, brakiem więzi, zaufania. - wyjaśniała dodając, że wyzwaniem dla Polek często jest też… obawa przed sukcesem. - Polki nie boją się walczyć, pracować, ale boją się szczęścia, sukcesu, chwalenia. Boją się radości. Wciąż żywe są toksyczne stereotypy, według których ludzie się takich kobiet boją, nie lubią ich, zazdroszczą im, a faceci nie znoszą takich dziewczyn.