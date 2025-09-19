Spis treści: Jak dbać o storczyki? Jak zrobić naturalną mgiełkę do storczyków?

Jak dbać o storczyki?

Wybierz odpowiednie miejsce

Storczyki preferują jasne stanowisko, ale nie znoszą zbyt dobrze przebywania w pełnym słońcu. Najlepiej sprawdzi się parapet od wschodniej strony. Jeśli liście stają matowe i mniejsze, roślinie najprawdopodobniej brakuje światła.

Kluczowe zasady podlewania

Najlepszym sposobem na podlewanie storczyków jest moczenie ich korzeni w odstanej lub destylowanej wodzie przez ok. 30 minut. Częstotliwość podlewania powinna być uzależniona od tego, jak szybko wysycha podłoże. Zazwyczaj latem wystarcza wykonać ten zabieg raz w tygodniu, a zimą raz na dwa tygodnie. Jeśli podlewasz storczyka tradycyjnie, bardzo ważne jest by w doniczce, znajdowała się solidna warstwa drenażu.

Odpowiednie podlewanie i nawożenie jest kluczowe dla zdrowia i kwitnienia storczyków 123RF/PICSEL

Przycinanie pędów

Po przekwitnięciu pędy storczyka należy przyciąć tuż nad trzecim "oczkiem" od dołu. Jeśli pęd jest zżółknięty lub zaschnięty, najlepiej przyciąć go jak najkrócej, tuż nad najwyższym liściem. Dzięki temu stymulujemy roślinę do dalszego wzrostu i kwitnienia.

Nawożenie storczyków

Kluczowym zabiegiem jest także regularne nawożenie storczyków specjalnym preparatem dedykowanym do tych roślin. Wiosną i latem zabieg powinno się wykonywać raz na dwa tygodnie, a jesienią i zimą nawożenie ogranicz lub całkowicie przerwij.

Jak zrobić naturalną mgiełkę do storczyków?

Mgiełka do storczyków to idealny domowy środek dla egzotycznych roślin. Można ją stosować przez cały rok, ale szczególnie cenna jest jesienią i zimą, kiedy powietrze w domu wysuszone jest przez ogrzewanie. Warto bowiem pamiętać, że storczyki do prawidłowego rozwoju potrzebują wilgotnego powietrza. Regularne spryskiwanie liści i korzeni przyniesie więc podwójnie pozytywny efekt.

Mgiełka jest świetnym regeneratorem - wzmacnia storczyka, sprawia, że szybciej rośnie i częściej kwitnie. Do tego pozytywnie wpływa na barwę liści i kwiatów. Do butelki z atomizerem wystarczy wlać deszczówkę lub wodę destylowaną i dodać odrobinę soku z cytryny lub grejpfruta. Taka mieszanka działa przy okazji grzybobójczo i wzmacnia roślinę. Mgiełkę należy stosować raz w tygodniu.

