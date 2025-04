Ogród Lawendowy w Ostrowie wygląda jak mała Prowansja. W sezonie (czyli mniej więcej od czerwca do lipca) fioletowe pole kwitnie, pachnie i wabi pszczoły, motyle oraz ludzi z aparatami. Ale nawet bez lawendy to miejsce ma swój urok. Jest cicho, zielono i spokojnie. Można kupić naturalne kosmetyki, wypić lemoniadę, zrobić zdjęcie, posiedzieć.

Oficjalnie to platforma widokowa. Nieoficjalnie - jedno z najbardziej relaksujących miejsc w okolicy. Stoi sobie na wzgórzu i wyglądem przypomina ślimaka. Ale to, co naprawdę robi wrażenie, to widok. Dolina Popradu, zielone pagórki, góry w oddali. Cisza, bez opłat i (jeszcze) bez kolejek. Beskid Sądecki słynie z wielu pięknych miejsc, dlatego jeśli już tam jesteś, to oprócz tarasu widokowego warto odwiedzić inne ciekawe atrakcje.