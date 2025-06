Co kryje w sobie siemię lniane? Oto dlaczego warto je jeść

Nasiona lnu zwyczajnego to prawdziwa skarbnica składników odżywczych. Dostarczają cennego błonnika, który usprawnia perystaltykę jelit, reguluje poziom cukru we krwi i pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu. Znajdziemy w nich również kwasy tłuszczowe omega-3, szczególnie kwas alfa-linolenowy, który wspiera pracę mózgu i serca oraz działa przeciwzapalnie. Nie bez znaczenia są też lignany - naturalne przeciwutleniacze, które chronią komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Siemię lniane dostarcza także witamin z grupy B, witamin A, D, E i K oraz minerałów, takich jak cynk, magnez i żelazo.

Z uwagi na swój bogaty skład, siemię lniane znajduje zastosowanie w profilaktyce wielu dolegliwości. Wspomaga trawienie, łagodzi stany zapalne, może wspierać odchudzanie, a także przyczynia się do zmniejszenia ryzyka cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych. Coraz częściej mówi się również o jego roli w profilaktyce nowotworów jelita grubego.

Kiedy najlepiej przyjmować siemię lniane? To zależy

Porę spożycia siemienia lnianego warto dostosować do własnych potrzeb. Rano, na czczo, napar z nasion lnu może działać osłonowo na przewód pokarmowy. Tworzy powłokę chroniącą błonę śluzową żołądka i przełyku, co przynosi ulgę osobom cierpiącym na refluks, zgagę czy wrzody. Dodatkowo siemię lniane wypite rano zapewnia długie uczucie sytości, co może być istotne dla osób dbających o linię.

W ciągu dnia siemię lniane sprawdza się jako środek regulujący trawienie. Spożywane przed posiłkami wspomaga perystaltykę jelit i może skutecznie łagodzić zaparcia. Z kolei wieczorem warto sięgnąć po nie w celu poprawy jakości snu. Zawarty w nasionach tryptofan wspiera produkcję melatoniny - hormonu odpowiedzialnego za rytm dobowy - a jednocześnie łagodzi napięcia nerwowe, co ułatwia zasypianie.

Zalane wodą siemię lniane słynie ze swoich wyjątkowych właściwości 123RF/PICSEL

Jak przygotować siemię lniane do picia? To bardzo proste

Najlepszym sposobem na spożywanie nasion lnu, jest przygotowanie z nich naparu - wystarczy zalać jedną do dwóch łyżek całych nasion szklanką ciepłej wody i odstawić na około 20 minut. Powstały kisiel, często nazywany "glutkiem", można wypić samodzielnie lub dodać do innych potraw. Alternatywą jest użycie zmielonych nasion, jednak warto pamiętać, że tracą one swoje właściwości krótko po zmieleniu, dlatego najlepiej przygotowywać je tuż przed spożyciem.

Jeśli nie odpowiada nam konsystencja naparu, nasiona lnu możemy dodawać do jogurtów, koktajli, owsianki, sałatek czy pieczywa. Należy jednak zachować umiar - optymalna dzienna porcja to jedna do dwóch łyżek. Przekraczanie tej ilości może prowadzić do problemów trawiennych, zwłaszcza przy zbyt małym spożyciu płynów. Warto też pamiętać, że siemię lniane może wpływać na wchłanianie niektórych leków. Dlatego najlepiej zachować odstęp dwóch godzin między jego spożyciem a przyjęciem farmaceutyków.

Wielka likwidacja budynków z PRL. Marcin Wojdak: Znika analogowa Polska Aleksandra Suława INTERIA.PL