Dlaczego kobiety po 50. powinny polubić maślankę?

Na tle popularnego kefiru bywa pomijana, ale zupełnie niesłusznie. Maślanka to nie tylko lekki, orzeźwiający napój - to prawdziwy sprzymierzeniec kobiecego zdrowia po 50. roku życia.

Warto sięgnąć po nią nie tylko latem, gdy szukamy ochłody, ale też wtedy, gdy chcemy zadbać o jelita, kości, skórę i równowagę hormonalną i to bez wydawania fortuny na suplementy.

Czym właściwie jest maślanka?

Maślanka to produkt uboczny powstający podczas produkcji masła ze śmietany. Dawniej powstawała naturalnie, przy ubijaniu masła, dziś najczęściej wytwarza się ją w sposób kontrolowany: poprzez fermentację mleka z dodatkiem kultur bakterii mlekowych. To właśnie dzięki tym bakteriom maślanka zawdzięcza swoje dobroczynne właściwości.

W smaku lekko kwaśna, delikatnie gęsta, idealnie orzeźwiająca. Ale to nie smak jest tu najważniejszy - tylko to, co kryje się w środku.

Co dobrego znajdziesz w maślance?

Maślanka to prawdziwa skarbnica składników odżywczych:

Wapń, fosfor, magnez - kluczowe minerały pochodzące z mleka; Cynk, potas, żelazo - dodatkowe mikroelementy, chociaż ich ilość nie jest znaczna; Witaminy z grupy B, zwłaszcza B2 (ryboflawina), B6, B12 i kwas foliowy; Witamina A - naturalnie obecna w tłuszczu mlecznym; Witamina D - w niewielkich ilościach; Pełnowartościowe białko - lekkostrawne, dobrze przyswajalne; Probiotyki - naturalne kultury bakterii mlekowych, powstałe w procesie fermentacji; Niska zawartość tłuszczu - zwykle 0,5-1 procent; Lekko kwaśny odczyn pH - sprzyja korzystnemu składowi mikroflory.

Jak działa maślanka na organizm?

1. Wzmacnia kości

Po 50. roku życia gęstość kości spada, a ryzyko osteoporozy rośnie. Wapń zawarty w maślance, wspomagany przez fosfor, działa jak zbroja - wzmacnia kości i zapobiega ich łamliwości.

2. Działa jak balsam na jelita

Probiotyki zawarte w maślance pomagają w odbudowie mikroflory jelitowej, zwłaszcza po antybiotykoterapii lub przy diecie ubogiej w błonnik. A zdrowe jelita to lepsza odporność, więcej energii i lepszy nastrój!

3. Wspiera gospodarkę hormonalną i skórę

Zawarte w niej witaminy z grupy B oraz białko wspierają produkcję serotoniny i wpływają pozytywnie na stan skóry. To ważne, gdy poziom estrogenów spada i skóra traci elastyczność.

Z czym pić maślankę, żeby podkręcić jej działanie?

Maślanka doskonale nadaje się do koktajli. Możesz ją łączyć z różnymi owocami, a nawet warzywami 123RF/PICSEL

Sama maślanka to już zdrowy wybór, ale można ją wzbogacić o sezonowe składniki, które jeszcze bardziej wspierają zdrowie. Oto trzy proste i pyszne propozycje:

1.Koktajl z malinami i siemieniem lnianym - na jelita i cerę

Składniki:

1 szklanka maślanki

garść świeżych malin

1 łyżka siemienia lnianego (najlepiej wcześniej namoczonego)

łyżeczka miodu

Działanie: Maliny dostarczają antyoksydantów i witaminy C, siemię działa jak balsam dla jelit - łagodzi, odżywia i wspiera trawienie. Dodatkowo zawiera lignany - związki o działaniu przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym, które wykazują aktywność fitoestrogenną. To szczególnie cenne dla kobiet po menopauzie, ponieważ mogą łagodnie wspierać równowagę hormonalną.

Zamiast całych nasion możesz użyć również łyżeczki oleju lnianego - ma podobne właściwości, a także wzbogaca koktajl w cenne, nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3.

2. Maślanka z truskawkami i natką pietruszki - na odporność i detoks

Składniki:

1 szklanka maślanki

garść truskawek

2 łyżki posiekanej natki pietruszki

sok z połowy cytryny

Działanie: Truskawki zawierają przeciwutleniacze, witaminę C i działają moczopędnie, wspomagając usuwanie nadmiaru wody z organizmu. Natka pietruszki to bomba witaminowa - dostarcza m.in. witaminy C, A, K oraz żelaza i chlorofilu, który wspiera naturalne procesy oczyszczania i poprawia jakość krwi. Działa silnie odświeżająco i wspiera odporność.

Dodatek cytryny wzmacnia efekt detoksykacyjny, a maślanka ułatwia trawienie i sprawia, że koktajl jest lekki, ale sycący. Świetna opcja na początek dnia lub jako lekka przekąska po południu.

3. Koktajl ogórkowo-koperkowy - na upał, ciśnienie i trawienie

Składniki:

1 szklanka maślanki

pół świeżego ogórka

1 łyżka koperku

sól i pieprz do smaku

łyżeczka soku z cytryny

odrobina czosnku (opcjonalnie)

Działanie: Ogórek nawadnia organizm, dostarcza potasu i pomaga regulować ciśnienie krwi. Koperek to prawdziwy pogromca wzdęć - działa rozkurczowo, wspiera wątrobę i ułatwia trawienie cięższych posiłków. Dodatek czosnku wzmacnia działanie przeciwdrobnoustrojowe i dodaje charakteru.

Maślanka natomiast tradycyjnie działa kojąco na układ pokarmowy i uzupełnia koktajl o probiotyki. Całość to błyskawiczna, lekka wersja chłodnika idealna na upalne dni - orzeźwia, syci i jednocześnie wspiera jelita oraz ciśnienie.

Koktajl z maślanki, ogórka, koperku możesz udekorować listkami mięty, a wierzch skropić olejem lnianym 123RF/PICSEL

Dlaczego warto włączyć do diety maślankę po 50. roku życia?

Maślanka to nie tylko napój - to codzienny sprzymierzeniec w utrzymaniu zdrowia. Działa łagodnie, naturalnie, nie obciąża organizmu. Pomaga regulować trawienie, wzmacnia kości, wspiera odporność i dba o równowagę hormonalną. A to wszystko bez sztucznych dodatków i zbędnych kalorii.

Możesz pić ją solo, dodać do koktajli, zup, naleśników, jak tylko zechcesz. Twój organizm będzie ci za to wdzięczny.

