Pani Anna swoją zeszłotygodniową podróż pociągiem kategorii Express InterCity (EIC) z Krakowa do Zielonej Góry będzie wspominać jeszcze długo. Bynajmniej nie dlatego, że minęła jej szybko i przyjemnie. Kobieta zgłosiła się do naszej redakcji i zrelacjonowała, co działo się przez ponad pięć godzin - jak sama określa - męczarni.