Robi się coraz cieplej, można więc powoli zacząć planować urlop. Jak się okazuje, wczesny wyjazd przed sezonem w tym roku, prawdopodobnie okaże się strzałem w dziesiątkę. I wcale nie musimy udawać się do afrykańskich kurortów, by cieszyć się świetną pogodą.

Długi weekend nad polskim morzem?

16 czerwca przypada Boże Ciało, a co za tym idzie tydzień od 11 do 19 czerwca to doskonały moment, by zaplanować sobie długi, trwający tydzień, weekend. Szybka wycieczka w niezbyt odległe, a ciepłe miejsce z pewnością pomoże nam podładować akumulatory, a wyjazd przed rozpoczęciem sezonu pozwoli uniknąć ścisku i tłumów. Okazuje się, że ten tydzień może być doskonałą okazją, by udać się nad polski Bałtyk.

Jak donosi nasza interiowa pogoda długoterminowa ten tydzień nad morzem będzie gorący i słoneczny. Choć w sobotę 11 czerwca słońce jeszcze będzie się kryło za niewielką liczbą chmur, a temperatura osiągnie 18’C, to już od niedzieli do czwartku będziemy mogli plażować w pełnym słońcu i 22 do 23’C. Czwartek, piątek i sobota będą równie ciepłe, choć z lekkim zachmurzeniem, a ostatni dzień tego długiego weekendu - niedziela 19 czerwca - znów bezchmurnie i aż 24’C. Jedynym minusem urlopu w tym terminie jest to, że wciąż trwa rok szkolny, więc rodziny z dziećmi niekoniecznie będą mogły go wybrać.

Słoneczne dni nad Bałtykiem? Pomyśl o urlopie w sierpniu

Zdjęcie Słoneczne dni nad Bałtykiem? Czerwiec i sierpień wydają się najpewniejszymi terminami / 123RF/PICSEL

Środek sezonu w tygodniu 13 - 21 sierpnia może być dla nich alternatywą. 15 sierpnia jest ustawowo wolny, więc i tutaj uzyskujemy pięć dni bez pracy w cenie czterech dni urlopu. Niestety sierpień to najdroższa pora na wyjazdy zagraniczne ze względu na to, że duża część Europy udaje się wtedy na wakacje. Warto być może jednak skorzystać, gdyż kolejny długi weekend przypada dopiero w listopadzie.

