Czerwona Wyspa na Oceanie Spokojnym. Swoją popularność zdobyła dzięki słynnej animacji

Madagaskar to jedno z najbardziej fascynujących miejsc na Ziemi. Położony na Oceanie Indyjskim, około 400 km od wschodniego wybrzeża Afryki, zajmuje powierzchnię niemal 600 tys. km kwadratowych i jest czwartą co do wielkości wyspą świata. Zamieszkuje go ponad 25 milionów ludzi, których życie w dużej mierze związane jest z naturą. Madagaskar, często nazywany jest "Czerwoną Wyspą" ze względu na intensywną barwę laterytowych gleb.

Stanowi on prawdziwy raj dla miłośników dzikiej przyrody - aż 95 proc. żyjących tu gatunków płazów i gadów oraz 90 proc. ssaków to endemity, czyli zwierzęta występujące wyłącznie na Madagaskarze. Jak to możliwe? Około 88 mln lat temu Madagaskar oderwał się od subkontynentu indyjskiego, przez co unikalna fauna i flora przez miliony lat kształtowały się w zupełnej izolacji. W ten sposób wykształciły się niezwykłe ekosystemy, charakterystyczne tylko dla tego jedynego miejsca na ziemi.

Przez niemal 150 lat wyspa znajdowała się pod panowaniem Francji, co dziś możemy zaobserwować w jej kulturze i architekturze. Madagaskar uzyskał niepodległość w 1960 roku, ale język francuski wciąż pozostaje obok malgaskiego jednym z języków urzędowych.

Większość kraju pokrywają lasy tropikalne, a główną gałęzią gospodarki jest rolnictwo, w którym pracuje aż 75 proc. aktywnych zawodowo mieszkańców. Madagaskar znany jest również jako "Wyspa Przypraw" - eksportuje przede wszystkim goździki, cynamon, kurkumę, pieprz i papryczki chili. Prawdziwym skarbem wyspy jest jednak wanilia - Madagaskar dostarcza na światowy rynek aż 80 proc. tej cennej przyprawy. Wyspa słynie także z bogatych złóż surowców mineralnych, choć ich wydobycie wciąż nie odgrywa kluczowej roli w gospodarce.

Biały piasek i turkusowa woda. Nosy Be to idealne miejsce na rajskie wakacje

Jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych na Madagaskarze jest Nosy Be - niewielka wyspa u północno-zachodniego wybrzeża kraju. Jej nazwa oznacza "dużą wyspę", a wraz z otaczającymi ją mniejszymi wysepkami tworzy malowniczy archipelag.

Nosy Be przyciąga turystów krystalicznie czystą wodą, białym piaskiem i egzotyczną przyrodą. Najlepszym okresem na odwiedzenie tej rajskiej wyspy jest okres od maja do listopada, gdy panuje tam słoneczna pogoda. W styczniu zaczyna się pora deszczowa, a największe opady występują w marcu.

Główną atrakcją Nosy Be są bajeczne plaże. Andilana, położona na północno-zachodnim krańcu wyspy, słynie z turkusowej wody, drobnego piasku i spektakularnych zachodów słońca. Nosy Be to także doskonałe miejsce na snorkeling i nurkowanie - tutejsze wody są domem dla żółwi morskich, płaszczek i rekinów wielorybich.

Miłośnicy przyrody powinni odwiedzić Park Narodowy Lokobe, gdzie w gęstych lasach deszczowych można obserwować rzadkie gatunki lemurów, w tym czarnego lemura, lemura sportowego oraz najmniejsze na świecie gatunki kameleonów i żab.

Nosy Be oferuje bajeczne plaże, idealne na błogi wypoczynek pod palmami 123RF/PICSEL

Długowieczne olbrzymy. Aleja Baobabów jedną z największych atrakcji wyspy

Jednym z najbardziej niezwykłych miejsc na Madagaskarze jest Aleja Baobabów - położona w zachodniej części kraju, w pobliżu miasta Morondava.

Kilkudziesięciometrowe baobaby wyrastające wzdłuż drogi tworzą krajobraz niczym z filmu fantasy i nie bez powodu stanowią jedno z najchętniej fotografowanych miejsc na wyspie. Drzewa te osiągać mogą nawet 30 metrów wysokości i żyją ponad 1000 lat.

Kora tych niezwykłych drzew zmienia barwę w zależności od pory dnia - w południowym słońcu jest szarobrązowa, ale przed zachodem nabiera ciepłego, pomarańczowego odcienia. Gdy słońce znika za horyzontem, ich potężne sylwetki odcinają się na tle czerwonego nieba, tworząc niemal surrealistyczny widok.

Latem, gdy drzewa tracą liście, wyglądają jeszcze bardziej niezwykle - jakby rosły korzeniami do góry. To właśnie ten widok stał się podstawą do lokalnej legendy, według której diabeł, rozzłoszczony na baobaby, posadził je odwrotnie. Inna wersja tej opowieści głosi, że to sam Bóg ukarał drzewa za ich wędrowny charakter, osadzając je konarami w ziemi. Niezależnie od wersji, baobaby nie przestają zadziwiać. Wraz z nadejściem pory deszczowej zaczynają się zielenić, a ich potężne "korzenie" pokrywają się świeżymi liśćmi, przynosząc życie i kontrastując z surowym krajobrazem wyspy.

Kamienny Las i jego nietypowi mieszkańcy. Widoki jak nie z tej ziemi

Na Madagaskarze znajdziemy również jeden z najbardziej niezwykłych parków narodowych na świecie. Jest nim położony w północno-zachodniej części wyspy Tsingy de Bemaraha, potocznie zwany Kamiennym Lasem.

Ta nazwa nie wzięła się znikąd. Tworzące go wapienne formacje skalne przypominają ostre, pionowe iglice, które tworzą niewiarygodny krajobraz niczym z innej planety. To geologiczne cudo powstało wskutek erozji wapieni wywołanej działaniem wody, która utworzyła tam niezwykły labirynt kanionów, jaskiń i mostów skalnych.

Co ciekawe, ponad 150 lat temu królowa Madagaskaru Ranavalona wykorzystywała to miejsce do eliminowania swoich przeciwników politycznych. Według miejscowych legend ich duchy wciąż nawiedzają jaskinie Kamiennego Lasu.

Park Tsingy de Bemaraha jest domem dla wielu endemicznych gatunków zwierząt i roślin, w tym aż 11 gatunków lemurów, z których 6 występuje wyłącznie na tym obszarze. Jego nazwa - "Tsingy" - oznacza w języku malgaskim "miejsce, gdzie nie można chodzić boso".

Tsingy de bemaraha to unikalne miejsce na mapie Madagaskaru 123RF/PICSEL

“Niech żyje Król Julian". Z tym, że słynny lemur wcale nie jest królem

Nie sposób mówić o Madagaskarze, nie wspominając o lemurach - symbolu wyspy. Ich popularność na całym świecie wzrosła dzięki serii animowanych filmów "Madagaskar". W końcu kto nie zna charyzmatycznego Króla Juliana? Co ciekawe, film nieco przekłamuje rzeczywistość, ponieważ lemury katta żyją w niewielkich grupach rodzinnych, gdzie to samice odgrywają dominującą rolę w stadzie.

Na Madagaskarze występuje ponad 100 gatunków lemurów, których nie spotkamy nigdzie indziej na świecie. Ich rola w ekosystemie jest nieoceniona - pomagają w rozsiewaniu nasion, przyczyniając się do regeneracji lasów.

Te fascynujące zwierzęta spotkamy w różnych częściach Madagaskaru, jednak najlepszym miejscem do ich obserwacji są rezerwaty przyrody. Jednym z najchętniej odwiedzanych jest Andasibe-Mantadia, położony niedaleko stolicy kraju. To właśnie tam żyje indris krótkoogonowy, znany w języku malgaskim jako Babakoto. Dorosłe osobniki mogą osiągać nawet metr wysokości. Niestety, gatunek ten jest zagrożony wyginięciem, głównie z powodu wylesiania i działalności rolniczej prowadzonej w pobliżu parku.

Lemury to fascynujące zwierzęta, które stały się symbolem tej odizolowanej wyspy 123RF/PICSEL

Barwna kultura Madagaskaru. Wyspę zamieszkuje aż 18 plemion

Madagaskar to także kraj o niezwykle barwnej kulturze, ukształtowanej przez różnorodne grupy etniczne. Wyspę zamieszkuje około 18 różnych społeczności, z których każda pielęgnuje własne tradycje, język oraz obyczaje. Najliczniejszą i najbardziej wpływową grupą jest lud Merina, zamieszkujący głównie centralne wyżyny. Do innych znaczących społeczności należą Betsimisaraka, Betsileo oraz Sakalava. Mimo odmienności łączy je silne poczucie tożsamości narodowej oraz dumy z malgaskiego dziedzictwa.

Kultura Madagaskaru jest niezwykle bogata i pełna artystycznych wyrazów, odzwierciedlających kreatywność jego mieszkańców. Tradycyjna muzyka, w tym charakterystyczne dźwięki valiha - bambusowej cytry, oraz tańce stanowią nieodłączny element wielu uroczystości i ceremonii. Malgaskie rzemiosło artystyczne, takie jak rzeźbiarstwo, drewniane figurki oraz misterne hafty, często nawiązuje do lokalnego folkloru, przyrody i wydarzeń historycznych.

Godna uwagi jest też lokalna kuchnia będąca fuzją smaków afrykańskich, azjatyckich i europejskich. Podstawą wielu dań jest ryż lokalnie znany jako "vary". Towarzyszą mu różnorodne dodatki, takie jak gulasz mięsno-warzywny lub też smażone placki z ciasta.

Podróż na Madagaskar. Ile kosztują loty, a ile zapłacimy za noclegi?

Dlaczego Madagaskar nie jest popularnym kierunkiem wśród polskich turystów? Powodem są wysokie ceny lotów i wycieczek. Standardowo za tygodniowy pobyt na Madagaskarze wraz z lotem zapłacimy 8 tys. zł. Czy da się taniej? Oczywiście, że tak.

Pierwszą opcją jest wyczekiwanie na oferty last minute. Wówczas na kilka dni przed wylotem możemy znaleźć oferty takie jak 7-dniowy pobyt w czterogwiazdkowym hotelu z light all inclusive z wylotem z Pragi za 3,8 tys. zł. Wylatując z Warszawy, najtańsze oferty z all inclusive znajdziemy za 5 tys. zł.

Drugą opcją jest zorganizowanie wyjazdu na własną rękę. Loty z Warszawy do miasta Antananarywa (stolicy kraju) kupimy od 3,5 tys. złotych. Jest to podróż z dwoma przesiadkami. Za lot z tylko jedną przesiadką w Paryżu zapłacimy już ponad 4 tys. zł.

Jeśli chodzi o noclegi, ceny są bardzo przystępne. Najtańsze opcje dla dwóch osób zaczynają się od 40 zł za noc. Komfortowe pokoje w stolicy można wynająć już za 55 zł za noc, a pobyt w hotelu z basenem to koszt około 100 zł za dwie osoby.

Przed podróżą pamiętajmy o szczepieniach, zwłaszcza, jeśli chcemy obcować z dzikimi zwierzętami 123RF/PICSEL

Co warto wiedzieć przed podróżą? Zdrowie i pogoda

Przed podróżą na Madagaskar należy zadbać o odpowiednie szczepienia. Zgodnie z zaleceniami dla podróżnych, obowiązkowe są szczepienia przeciwko poliomyelitis (polio) oraz żółtej febrze. Dodatkowo rekomenduje się szczepienia na dur brzuszny oraz wirusowe zapalenie wątroby typu A i B.

Warto również pamiętać o ryzyku związanym z malarią. Zaleca się stosowanie profilaktycznych leków przeciwmalarycznych oraz zabezpieczanie się przed ukąszeniami komarów. Wybór odpowiednich środków najlepiej skonsultować z lekarzem medycyny podróży.

Doświadczenia z podróży na Madagaskar mogą się różnić w zależności od pory roku i regionu. Południe wyspy charakteryzuje się słoneczną pogodą, natomiast wyżej położone obszary mogą być chłodniejsze. Należy również pamiętać o sezonie cyklonów, który trwa od stycznia do kwietnia - w tym czasie zaleca się szczególną ostrożność i elastyczne planowanie podróży.

Najlepszym okresem na wizytę są miesiące od czerwca do września, zwłaszcza jeśli celem są piesze wędrówki lub obserwacja wielorybów. Z kolei grudzień to doskonały czas dla miłośników nurkowania i snorkelingu.

