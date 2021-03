PODRÓŻE |

Islandia to niezwykła wyspa, która od lat rozpala serca podróżników. Wystarczy jedna wizyta i przepadłeś - jej przyroda powala na kolana. Wodospady, gejzery, wulkany, lodowce, czarne plaże i tęczowe góry tworzą tu wyjątkowy klimat i zapierają dech w piersiach. Zapraszamy w magiczną podróż po kraju, który pokochali Polacy!

Tęczowe góry Kerlingarfjöll Piękny górski łańcuch w centralnym interiorze, bliźniaczo podobny do Lanndmannalaugar, ale znacznie mniej znany i rzadziej odwiedzany. Jest również łatwiejszy do zwiedzania, bo wszystkie trasy można pokonać w jedno popołudnie. Teren charakteryzuje się dużym nasileniem zjawisk geotermalnych, które objawiają się przede wszystkim w postaci gęstych słupów pary, dymiących zboczy, garnków gotującego się błota i wrzącej brudnej wody. Te zjawiska znajdują się tuż przy szlakach i niesamowicie urozmaicają tutejszy krajobraz, który jest wyjątkowo atrakcyjny fotograficznie, nawet w skali Islandii. Dla mnie Kerlingarfjöll to numer jeden z całej Islandii!