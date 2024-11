Regina to żeńskie imię pochodzenia łacińskiego. Powstało od słowa królowa.

W jaki sposób zwracać się do kobiety o imieniu Regina? W stosunku do tej kobiety można używać określeń takich jak:

Zarówno w polskiej, jak i światowej historii pojawiały się znane kobiety o imieniu Regina. Należą do nich m.in.:

Regina to kobieta o niejednoznacznym charakterze. Bywa nadpobudliwa, nerwowa, a niekiedy określana jest jako kobieta wiecznie niezadowolona. Choć ma silną osobowość i trudno wymagać od niej zbytniego optymizmu, to są chwile, gdy jest pełna życia. Cechuje ją też wysoka inteligencja. Szybko się nudzi i równie łatwo poddaje. Nie przeraża się porażkami i mocno skupia się na osiągnięciu celu. Regina to numerologiczna dziewiątka. Jest niezależna, w życiu kieruje się nabytym doświadczeniem, ale też dobrze rozwiniętą intuicją.