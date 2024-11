Sceneria i architektura Ait Ben Haddou oraz Warzazatu, przypominająca tradycyjne arabskie i berberyjskie fortyfikacje, idealnie odwzorowuje historyczne, pustynne miasta, nie wymagając dużej ingerencji komputerowej w scenografię. Technicznym aspektom filmowania sprzyja lokalna sceneria. Intensywnie niebieskie niebo działa niczym greenscreen - tworzy idealne tło, które można z łatwością uzupełnić efektami specjalnymi, takimi jak np. animowane smoki. Dodatkowo lokalizacje, takie jak Ait Ben Haddou, położone z dala od miast i lotnisk, są wolne od hałasu komunikacyjnego, dzięki czemu ekipy filmowe nie muszą martwić się zakłóceniami dźwiękowymi. Rozbudowana infrastruktura filmowa oferuje licznych wykwalifikowanych pracowników branży, co z kolei przekłada się na ograniczenia kosztów ekip zagranicznych poprzez outsourcing (korzystanie z zasobów zewnętrznych). Dotyczy to również lokalnych statystów, z których pomocą można odtworzyć realistyczne tłumy czy sceny batalistyczne za nieduże pieniądze. Co jest również istotne, wspierający producentów Marokański Instytut Filmowy (CMI) ułatwia formalności, negocjując z rządem w sprawie wykorzystania lokalnych zasobów, w tym transportu, logistyki, a nawet dostępu do sił zbrojnych, jeśli wymaga tego fabuła filmu. Takie możliwości, połączone z ulgami podatkowymi i korzystnymi warunkami finansowymi dla zagranicznych ekip filmowych, czynią Maroko jednym z najbardziej opłacalnych miejsc do realizacji wielkich projektów.

Dzięki filmowym produkcjom Ait Ben Haddou przeżywa swoiste odrodzenie, przyciągając corocznie tysiące turystów. Lokalni przewodnicy chętnie oprowadzają zwiedzających, opowiadając o bogatej historii ksaru, jak i o jego karierze filmowej.



Aby odwiedzić to miejsce, najlepiej wybrać się na całodniową wycieczkę z Marrakeszu, którą możemy zarezerwować zarówno na miejscu, jak i z wyprzedzeniem, przez internet. Istnieje wiele stron, z których możemy korzystać np. Viator czy Get Your Guide. Tam warto kierować się opiniami innych podróżników, którzy i chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat przewodników oraz kwestii organizacyjnych.



Ceny wycieczek do Ait Ben Haddou zaczynają się od 140 zł i obejmują przejazd malowniczą trasą w górach Atlas, zwiedzanie Ait Ben Haddou z lokalnym przewodnikiem oraz wizytę w Studio Atlas, gdzie również jesteśmy oprowadzani przez przewodnika, który pokazując plany filmowe, puszcza nam na tablecie fragmenty filmów, które zostały tam nagrane. Do ceny wycieczki należy też doliczyć około 30-40 zł na obiad. Dodam też, że loty z Polski do Marrakeszu znajdziemy już od 350 zł i jest to cena za przelot w grudniu (w dwie strony) na trasie Kraków-Marrakesz.