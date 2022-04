Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta dokładnie reguluje, w jakie dni handlować nie wolno, a w jakie jest to dopuszczalne. W przepisach tych zawarte są wyjątki, dotyczące wybranych dat. To właśnie dlatego sklepy mogą być czynne w dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie oraz jedną, która poprzedza Wielkanoc. Ma to na celu umożliwienie zrobienia świątecznych zakupów w okresie, kiedy ruch w sklepach jest znacznie wzmożony.

Ustawa ta przewiduje także cztery dodatkowe niedziele handlowe, kiedy to bez znaczących powodów czy świąt możemy zrobić zakupy. Czy jedna z nich wypada w kwietniu?

Czy 24 kwietnia to niedziela handlowa i sklepy w ten weekend będą otwarte?

24 kwietnia 2022 r. to jedna z tych niewielu niedziel, kiedy sklepy w Polsce mogą być otwarte! Takie niedziele wypadają także w styczniu, czerwcu oraz sierpniu. Prawdopodobnie wybrano je przez wzgląd na początek ferii zimowych, zbliżającą się majówkę oraz koniec wakacji w sierpniu.

W ten weekend, 24 kwietnia mamy więc dodatkową niedzielę handlową.

Kalendarz wszystkich niedziel handlowych na 2022 rok: Kiedy sklepy będą otwarte?

Poza 24 kwietnia, w 2022 roku zakupy w niedzielę zrobimy także:

26 czerwca,

28 sierpnia,

11 grudnia,

18 grudnia.

Zgodnie z ustawą o zakazie handlu w niedziele, która weszła w życie 1 marca 2018 roku, w roku 2022 roku mamy siedem niedziel handlowych - po jednej w styczniu, czerwcu, sierpniu oraz po dwie w kwietniu i grudniu.

