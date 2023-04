Borsuk europejski (Meles meles) to gatunek ssaka z rodziny łasicowatych, który występuje w Europie, Azji Zachodniej i północnej Afryce. W Polsce jest jednym z najpospolitszych ssaków, żyjącym w lasach, parkach i na terenach otwartych. Zwierzę to ma krępą budowę ciała, porusza się na czterech łapach, jego sierść jest gęsta, szorstka i przeważnie czarno-biała.

Borsuk w ogrodzie

Borsuki są aktywne głównie w nocy i preferują tereny zalesione oraz tereny otwarte, w których mogą znaleźć pożywienie, takie jak owady, gryzonie, owoce, orzechy i korzenie roślin.

W poszukiwaniu jedzenia borsuki czasem docierają do ludzkich osiedli. Znalazłszy się w ogrodzie, mogą wyrządzić szkody, niszcząc rośliny i atakując mniejsze zwierzęta domowe.

Dodatkowo zwierzęta wykopują dziury w ziemi, zwiększając ryzyko powstawania obszarów grząskich. Ponadto mogą przenosić choroby, takie jak wścieklizna.

Metody na borsuka

Czasem, aby rozwiązać problem pojawienia się borsuków w ogrodzie, zaleca się stosowanie metod odstraszania, takich jak stosowanie zapachów odstraszających, instalowanie barier fizycznych wokół ogrodu, lub stosowanie urządzeń emitujących dźwięki.

Znanym sposobem jest zainstalowanie oświetlenia, które świeci nocą. Borsuki są aktywne w nocy i preferują ciemne miejsca. Nocne oświetlenie w ogrodzie może odstraszyć borsuka i uczynić teren mniej atrakcyjnym dla tego zwierzęcia. W sklepach można znaleźć także zapachowe oraz dźwiękowe odstraszacze.

Ostatecznie część ogrodników stosuje najprostszą metodą, stawiając wysoki płot. Borsuki są bardzo dobrymi wspinaczami, ale wysokie może pomóc w ochronie ogrodu przed ich inwazją. Należy upewnić się, że płot ma przynajmniej 1,5 metra wysokości i jest dobrze zamocowany w ziemi.

Odławianie

Nie zawsze jednak powszechnie stosowane sposoby są skuteczne. Zwierzęta przyzwyczajają się czasem do dźwięków i zapachów, a niektóre ogrodzenia nie stanowią dla nich bariery nie do przejścia.

Choć obecnie borsuki nie są w Polsce pod ochroną, nie należy ich zabijać. Pomijając fakt, iż jest to zwykłe barbarzyństwo, zabicie zwierzęcia może negatywnie wpłynąć na lokalny ekostystem.

Na rynku dostępne są urządzenia, zwane żywołapkami i to one mogą okazać się ostatecznie skutecznym rozwiązaniem. To pułapki, które służą do łapania zwierząt, w tym borsuków, bez użycia przemocy i bez ich zabijania. Są to specjalne urządzenia, które pozwalają na złapanie zwierzęcia, które potem może zostać uwolnione na wolność w bezpiecznym miejscu.

W zależności od modelu, żywołapki mogą mieć różne rozmiary i kształty, ale zwykle składają się z metalowej siatki lub innego materiału, który zapobiega ucieczce zwierzęcia, oraz drzwiczek. Często wyposażone są w mechanizm, który umożliwia ich otwarcie tylko z zewnątrz.

W Polsce żywołapki są legalne i zalecane przez wielu specjalistów ds. ochrony zwierząt jako metoda odławiania i przesuwania zwierząt. Ich stosowanie wymaga jednak od użytkownika pewnej wiedzy i umiejętności, ponieważ nieodpowiednie umieszczenie lub obsługa może prowadzić do obrażeń lub stresu dla zwierzęcia.