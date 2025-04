W medycynie naturalnej sok z korzenia mniszka jest stosowany w zaburzeniach trawienia, apetytu oraz jako środek wspomagający pracę wątroby i nerek. Związki zawarte w korzeniu pobudzają wydzielanie żółci i soku żołądkowego, co ułatwia trawienie tłuszczów i przynosi ulgę przy uczuciu ciężkości po posiłkach. Co więcej, jego umiarkowane działanie diuretyczne wspiera usuwanie nadmiaru płynów z organizmu, co jest korzystne przy odchudzaniu, szczególnie w przypadku osób wykazujących tendencję do zatrzymywania wody. Standardowe dawkowanie to 3 razy dziennie po 5 ml soku rozcieńczonego w niewielkiej ilości wody, najlepiej przed głównymi posiłkami.