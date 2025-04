"Będziesz przyciągał do siebie pieniądze". Wróżka Anne typuje szczęśliwca

Początek tygodnia przyniesie nerwowe sytuacje, ale już od środy będzie spokojniej. W pracy skoncentruj się na tym, co najważniejsze, bo szkoda czasu na plotki. Zajęte Byki będą miały dobry czas, aby poprawić relacje z partnerem. Samotne zaś poznają kogoś, z kim łatwo dojadą do porozumienia. W weekend udadzą się zaplanowane wizyty towarzyskie.

W tym tygodniu będziesz przyciągał do siebie pieniądze, wykorzystaj to! W pracy Twoje znajomości mogą się teraz bardzo przydać, bo pomogą ci w osiągnięciu zamierzonego celu. Zajęte Raki będą intensywnie szukać rozwiązań różnych problemów, jakie dręczą ich związek. Samotne zaś zupełnie przypadkiem poznają kogoś fajnego. W weekend zachwycisz się wspólnym gotowaniem.

Aura tego tygodnia przyniesie więcej ciekawych spotkań z ludźmi. W pracy przekonasz kogoś do rezygnacji ze złych pomysłów. Zajęte Wagi mogą nerwowo reagować na uwagi partnera, co utrudni wzajemne porozumienie. Wolne zaś będą miały towarzyską popularność. W weekend chętnie wybierzesz się na poszukiwanie różnych atrakcji.

W tym tygodniu będziesz swobodniejszy i otwarty na emocje. W pracy rób to, co do ciebie należy i nie przejmuj się tym, co sądzą inni. Zajęte Strzelce zrobią wszystko, by być docenionym i kochanym, ale partner będzie miał dla nich mało czasu. Samotne zaś spędzą bardzo przyjemne chwile na mieście i poznają nowych znajomych. W weekend nie zajmuj się tym, co cię nudzi, bo zepsujesz sobie humor.