Odświeżający tonik zrobiony "tu i teraz" cechuje się wysoką zawartością składników aktywnych . Nie ma potrzeby przygotowywać dużej ilości na jeden raz - domowy kosmetyk nie nadaje się do długiego przechowywania. Nie postrzegaj tego jako wady! Daje to pewność, że zdążysz zużyć cały specyfik, bez marnowania. W końcu ile razy zdarzyło się, że kupiony w sklepie kosmetyk znudził ci się lub nie spełnił oczekiwań, a kolejne pudełeczka i słoiczki tylko zagraciły łazienkową szafkę?

Samodzielne zrobienie toniku do pielęgnacji twarzy pozwala na łączenie składników, których cera potrzebuje najbardziej. Dlaczego warto uwzględnić w nim miętę? Popularna roślina działa odświeżająco, antybakteryjnie i przeciwzapalnie . Wśród jej właściwości wymienić można łagodzenie podrażnień i poprawę mikrokrążenia, co przekłada się na poprawę kolorytu skóry i nadanie jej promiennego wyglądu.

Cera dojrzała polubi go za zapobieganie utracie jędrności. Tonik stosuj w celu rozświetlenia i przywrócenia naturalnego blasku skórze, która wygląda na szarą i zmęczoną. Wśród jego właściwości wymienić można kontrolę wydzielania sebum, więc nadaje się także do cery mieszanej i tłustej. Można stosować go również w walce z przebarwieniami i podrażnieniami, a z tych powodów docenią go osoby o cerze wrażliwej.