Co zrobić, by truskawki były słodkie i soczyste? Jest na to sposób

Truskawki to jedne z ulubionych owoców Polaków. Odznaczają się wartościami odżywczymi i pasują do wielu ciast oraz deserów. By wyhodować we własnym ogródku słodkie i soczyste truskawki, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach. Oto co trzeba zrobić.

Zdjęcie Truskawek nie zaleca się sadzić w pobliżu malin i jeżyn / 123RF/PICSEL