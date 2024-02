Spis treści: 01 Lustro w windzie sposobem na nudę?

02 Poprawa bezpieczeństwa

03 Prosty trik na powiększenie przestrzeni

04 Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością

05 Dlaczego w windzie jest lustro? Najbardziej prozaiczny powód

Lustro w windzie sposobem na nudę?

Montowanie luster w windach zapoczątkowano w nowojorskich biurowcach. Miało być to odpowiedzią na znużenie użytkowników, którzy narzekali na nudę podczas pokonywania kolejnych pięter. Okazało się, że lustro w windzie odwraca uwagę od samego przejazdu, dając możliwość obserwacji własnej prezencji i dyskretnego oglądania odbicia współpasażerów.

Zdjęcie Początkowo lustra w windzie miały tylko urozmaicić przejażdżkę / 123RF/PICSEL

Poprawa bezpieczeństwa

O ile pierwszy powód może nie wydawać nam się szczególnie istotny, wszak czas przejazdu współczesnymi windami nie jest zbyt długi, o tyle warto wiedzieć, że lustra w windach są montowane ze względów bezpieczeństwa.

Dają nam możliwość obserwacji innych pasażerów, którzy mogliby mieć złe intencje — np. kradzież kieszonkową. Dzięki lustrzanym odbiciom jesteśmy w stanie dojrzeć wszelkie podejrzane manewry. Zauważono ponadto, że obecność lustra przeciwdziała aktom wandalizmu. To kwestia psychologiczna, ponieważ ludzie mają większe opory przed popełnianiem wykroczeń i przestępstw, widząc swoje odbicie.

Prosty trik na powiększenie przestrzeni

Oczywiście samo lustro nie doda windzie metrów kwadratowych, ale do głosu dochodzi tutaj optyka. Montaż zwierciadeł to często stosowany sposób na wizualne powiększenie przestrzeni, sprawdzający się np. w małych mieszkaniach. Lustro w windzie to pomoc dla osób z klaustrofobią. Niewielkie pomieszczenie wydaje się przez to większe, jaśniejsze, co z kolei przekłada się na zmniejszenie uczucia dyskomfortu podczas przejazdu.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością

Lustro w windzie ułatwia manewrowanie osobom, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Niewielki rozmiar pomieszczenia sprawia, że niejednokrotnie są one zmuszone do wjazdu do windy tyłem. Lustra zwiększają pole widzenia, dzięki czemu łatwiej jest kierować wózkiem.

Zdjęcie Lustra w windach to odpowiedź na potrzeby użytkowników / 123RF/PICSEL

Dlaczego w windzie jest lustro? Najbardziej prozaiczny powód

Bardzo często zwierciadła montowane są w budynkach biurowych, ale nie tylko. Chwila, jaką spędzamy na przemieszczaniu się między piętrami, może być dobrą okazją do finalnego skontrolowania swojego wyglądu. Jest to szczególnie ważne, gdy udajemy się na rozmowę kwalifikacyjną albo biznesowe spotkanie i zależy nam na wywarciu dobrego pierwszego wrażenia.

