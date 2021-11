Podkładka w opakowaniu z mięsem pełni ważną funkcję. Jej zadaniem jest pochłanianie płynów wyciekających z mięsa.

W ten sposób można uniknąć rozlania go po całej kuchni podczas przygotowywania posiłku. Poza tym chroni przed namnażaniem się bakterii. Wilgotne środowisko byłoby dla nich idealnym miejscem. Poza tym w ten sposób przedłużana jest świeżość mięsa.

Zdjęcie Podkładka w opakowaniu z mięsem pełni ważną funkcję / 123RF/PICSEL

Zatem podkładka nie tylko dba o czystość, ale także o nasze zdrowie. Używanie takich podkładek jest kontrolowane przez odpowiednie instytucje.

Przez to, że mają bezpośredni kontakt z mięsem, muszą posiadać atesty. Nie mogą zawierać szkodliwych substancji, które mogłyby przeniknąć do żywności. Takie podkładki są produkowane z chłonnego materiału. Może to być np. żel krzemionkowy lub celuloza.



Zdjęcie W każdej kuchni powinna być osobna deska do krojenia surowego mięsa / 123RF/PICSEL

Ponadto pamiętajmy o kilku zasadach dotyczących obchodzenia się z surowym mięsem. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze, by nie płukać go pod kranem. W ten sposób dochodzi do rozprzestrzeniania bakterii po całej kuchni.

Bardzo ważną kwestią jest również temperatura rozmnażania. Nie może być wyższa niż 4°C. Oprócz tego nie powinno się kroić mięsa na tych samych deskach, których używamy np. do krojenia warzyw.

