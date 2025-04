Napoje typu light

Wydaje się, że napoje bez cukru i bez kalorii nie mają żadnego wpływu na dietę i odchudzanie. Niestety nie jest tak. Słodziki takie jak aspartam czy sukraloza mogą poważnie zaburzać metabolizm. Kiedy pijesz napoje light, mózg otrzymuje sygnał, że otrzymał coś słodkiego, ale nie dostał żadnej energii. To sprawia, że wkrótce czujesz apetyt na coś kalorycznego. W dodatku słodziki mogą zaburzać naturalną florę bakteryjną jelit, a to pogarsza wrażliwość komórek na insulinę. Tymczasem niski poziom tego hormonu jest kluczowy, by spalać tkankę tłuszczową.

"Zdrowe" produkty fit

Wiele osób na diecie włącza produkty, które reklamowane są jako zdrowe, zawierające dużo białka i przyspieszające metabolizm. Niestety często to tylko chwyt marketingowy. Proteinowe batony, granola bez cukru, płatki śniadaniowe bogate w błonnik, soki owocowe to główni winowajcy nieskutecznego odchudzania. To tak naprawdę żywność wysokoprzetworzona, która obfituje w słodziki, konserwanty, stabilizatory i sztuczne aromaty wzmacniające smak. Jest nie tylko obciążeniem dla układu trawiennego, ale zaburza uczucie sytości i zwiększa apetyt. Sprzyja też zaburzeniom hormonalnym i utrudnia organizmowi wejście w tryb spoczynku i spalania kalorii.

Nadmiar pieczywa w diecie

Chociaż węglowodany są podstawą naszej diety, należy zwracać uwagę na ich jakość. Przede wszystkim trzeba unikać cukrów prostych, a wszystkie węglowodany (nawet złożone) przyjmować w towarzystwie warzyw i białka. Dzięki temu spowolnisz ich wchłanianie i wyrzut insuliny. Częstym błędem jest też spożywanie dużych ilości ciemnego pieczywa jako w pełni zdrowego i mniej kalorycznego. Pełnoziarniste pieczywo także jest bardzo kaloryczne, ale wolniej je przyswajamy. Niestety często nie zdajemy sobie sprawy, że ciemny kolor chleba to jedynie efekt stosowania karmelu lub innych barwników, by pieczywo wydawało się nam pełnoziarniste.

Rafinowane oleje roślinne

Oleje roślinne uważa się za zdrowszy zamiennik tłuszczu pochodzenia zwierzęcego. Jednak niektóre rafinowane oleje (np. słonecznikowy) zawierają niekorzystny stosunek kwasów tłuszczowych. Przeważają w nich kwasy omega-6, które przyczyniają się do powstawania stanów zapalnych i zaburzają wydzielanie greliny i leptyny, czyli kluczowych hormonów odpowiedzialnych za uczucie głodu i sytości. Dlatego do spożywania na surowo najlepsze są oleje nierafinowane, np. oliwa z pierwszego tłoczenia.

Jogurty owocowe typu light

Jogurty owocowe typu light rzeczywiście nie zawierają cukru i dostarczają mniej kalorii. Niestety możemy w nich znaleźć skrobię modyfikowaną, sztuczne aromaty, barwniki czy zagęstniki, a do tego syrop glukozowo-fruktozowy, który pobudza apetyt, zaburza gospodarkę hormonalną i sprzyja odkładaniu się tłuszczu w okolicach brzucha.

Jak skutecznie schudnąć?

Od lat dietetycy podkreślają, że lepsza od restrykcyjnych diet jest trwała zmiana nawyków żywieniowych. Wystarczy lekki deficyt kaloryczny połączony z regularną aktywnością. Przede wszystkim jednak od samej liczby kalorii ważniejsze jest to, co jemy. Liczy się prostota i spożywanie jak najmniej przetworzonych produktów. Gotuj samodzielnie proste dania na bazie kilku zdrowych składników, jedz dużo świeżych warzyw. Wszystkie "gotowe" produkty zastąp własnymi. Zamiast jogurtu light wybierz jogurt naturalny i dodaj do niego owoce, ewentualnie odrobinę miodu. Wyklucz słodkie napoje i pij wodę z cytryną. Sól zastąp ziołami, a ciemne pieczywo ogranicz np. na rzecz kaszy. Dzięki temu szybko wyeliminujesz z diety produkty, które zaburzają pracę organizmu, lepiej się poczujesz i dłużej będziesz odczuwać sytość po posiłku.

