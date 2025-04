Szkolenie z... rozmów

Jedna z największych brytyjskich firm finansowych Forvis Mazars postanowiła przeprowadzić specjalistyczne szkolenie kierowane właśnie do przedstawicieli Pokolenia Z zatrudnionych w ich firmie. Nic w tym zaskakującego, poza tematyką kursu. Chodzi bowiem o naukę rozmawiania przez telefon. Firma, poza standardowym "odbieraniem telefonu" chce podczas kursu przeszkolić pracowników w tematyce budowania relacji z klientami, prowadzenia trudnych dialogów oraz empatycznej reakcji na skomplikowane sytuacje międzyludzkie. To reakcja na coraz powszechniejsze w tej grupie wiekowej unikanie rozmów telefonicznych, niechęć do odbierania, gdy ktoś dzwoni i wysyłanie sms-ów z prośbą o e-mail lub wiadomość tekstową. Forvis Mazars zauważa, że w krótkich wiadomościach tekstowych nie da się zawrzeć dostatecznej ilości informacji, zbudować odpowiedniej relacji z klientem, a to może odbić się na zaufaniu i sytuacji finansowej.

SMS zamiast połączenia

- Dla młodszych pracowników rozmowa telefoniczna może być źródłem paniki. E-mail czy wiadomość to dla nich naturalna forma kontaktu, ale rozmowa głosowa to coś, co wymaga odwagi i doświadczenia - twierdzi Victoria Bari, szefowa szkoleń w firmie Berry Recruitment Group. W rozmowie z Daily Mail zauważa, że wśród "Zetek" unikanie rozmów telefonicznych, ponieważ wzbudzają w nich lęk, niepokój i niepewność, stało się już niemal normą.

Badanie zlecone przez Buffalo Trace Distillery wykazało, że aż jedna trzecia Brytyjczyków wpada w panikę, gdy słyszy dzwoniący telefon i wielu z nich wcale go nie odbiera. Proszą o wiadomość tekstową, inaczej ciężko o kontakt z nimi. Chodzi oczywiście o "Zetki", które w zasadzie "urodziło się z telefonem w ręku". Dalsze wnioski z badania, które objęło ok. 2000 osób, również nie napawają optymizmem jeśli chodzi o otwartość na rozmowę wśród osób urodzonych po 1995 roku: połowa badanych stwierdziła, że "nie odbierze telefonu wcale, jeśli się go nie spodziewa". 40 proc. zadeklarowało odebranie połączenia tylko, jeśli jest wcześniej zapowiedziane.

"Zetki" wolą pisać i nagrywać "głosówki" zamiast odebrać telefon Canva Pro INTERIA.PL

"Po prostu czekam, aż przestanie dzwonić"

Lęk przed rozmową telefoniczną wśród przedstawiciela generacji Z stał się nawet viralem na TikToku. Filmiki pokazujące wpatrujących się w ekran dzwoniącego telefonu młodych osób z podpisem "ja czekający, aż telefon przestanie dzwonić, żeby wrócić do scrollowania" doczekały się milionów odsłon i setek tysięcy komentarzy o treści "ja też tak robię", "zgadzam się". Skąd te obawy?

Rozwiń

Sami zainteresowani dzielą się chętnie swoimi przemyśleniami w tej sprawie. Oczywiście nagrywając filmiki lub tworząc opisy do nich, ewentualnie komentując. W gąszczu tłumaczeń dlaczego nie przepadają za telefoniczną wymianą zdań na żywo, padają argumenty o tym, że rozmowy są "niepotrzebne", "stresujące", "drażnią ich". W bardziej złożonych wypowiedziach pojawia się przyznanie się do lęku społecznego. Andrew Duncan, globalny dyrektor marki Buffalo Trace Distillery w rozmowie z The Sun przyznał, że z jednej strony taka reakcja jest naturalna, ale z drugiej, że prawdziwej rozmowy nie zastąpi nic.

- W miarę jak komunikacja przenosi się coraz bardziej do internetu, naturalne jest, że czujemy się mniej komfortowo, podnosząc słuchawkę telefonu, gdy zadzwoni, ale tak naprawdę nic nie zastąpi realnych chwil kontaktu z innymi - stwierdził.

Źródła:

dailymail.co.uk

thesun.co.uk

buffalotracedistillery.com

Ada Florentyna Pawlak. Transhumanizm i uzależnienie od AI INTERIA.PL