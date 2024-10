Sansewieria to roślina pochodząca z Afryki, która od lat cieszy się popularnością we wnętrzach domów. Zdążyła już zadomowić się na tyle, że jest częstym widokiem na polskich parapetach. Wyróżnia się sztywnymi liśćmi, które mogą osiągać długość nawet do 1 metra. Roślina jest niezwykle wytrzymała. Doskonale sprawdza się w mniej sprzyjających warunkach, takich jak słabsze oświetlenie i przerwy w podlewaniu. Sansewieria jest wyjątkowo odporna na zapominalstwo, a do tego zalicza się do roślin, które skutecznie eliminują toksyny z powietrza. Sprawdza się zarówno w przestrzeniach biurowych, jak i sypialniach.