Gatunkiem mrówek, który najczęściej spotykamy w mieszkaniach są popularne faraonki. Są one niestety wyjątkowo trudne do wytępienia - jako jedyne budują swoje gniazda w pomieszczeniach mieszkalnych i zakładają ich kilka, z kilkoma królowymi. Faraonki bardzo szybko się rozmnażają i wędrują kanałami, stąd łatwo dostają się nawet do mieszkań położonych powyżej drugiego piętra.

Mrówki faraonki mają długość od 2 do 4 mm. Charakteryzują je niewielkie korpusy w kolorze od żółtego po ciemnoczerwony, a nawet brązowy. Mrówki te żywią się dosłownie wszystkim co zawiera białko i cukier, zanieczyszczając niestety pożywienie i roznosząc wirusy. Nic dziwnego, że większość z nas po zauważeniu w domu tych niechcianych lokatorów, stara się skutecznie ich pozbyć, ale ostrzegamy - nie jest to łatwe!

Na szczęście istnieją trzy proste, domowe sposoby, które stosowały jeszcze nasze babcie. W wielu przypadkach pozwolą nam one pozbyć się mrówek, niszcząc ich utarte szlaki.

Jak skutecznie pozbyć się mrówek z domu? Trzy sposoby naszych babć

Aby skutecznie pozbyć się mrówek z domu, będziemy musieli najpierw odnaleźć ich gniazdo. W tym celu należy odkryć miejsca, w których przebiegają ścieżki mrówek, zostawiając w domu słodkie okruszki. Gdy znajdziemy już miejsce bytowania faraonek, rozsypujemy na ścieżkach:

cynamon,

sól,

gałązki ostróżki,

piżmak wiosenny,

piołun.

Mrówki nie lubią tak mocnych aromatów, które skutecznie je dezorientują, uniemożliwiając sprawną komunikację.

Wszystkie szparki w kuchni, np. przy przewodach czy futrynach należy dodatkowo dokładnie zabezpieczyć, aby mrówki nie miały dostępu do tego pomieszczenia.

Innym produktem, który skutecznie odstrasza mrówki jest soda oczyszczona. Wystarczy rozsypać ją w miejscach, gdzie często widujemy faraonki, a szczególnie obficie zasypać otwory, przez które mrówki dostają się do środka.

Odstraszająco na faraonki działa także ocet. By skutecznie wyprosić je z domu, wystarczy wlać do butelki ze spryskiwaczem ocet i wodę w proporcji 1:1 i rozpylić wszędzie tam, gdzie pojawiają się mrówki. Roztwór zatrze ślady zapachowe owadów, zdezorientuje je i zniechęci do podróżowania ustalonymi ścieżkami.